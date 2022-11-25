人民网记者 王仁宏

服装是人们日常生活的必需品，有人将其称作“第二皮肤”。通过各类服饰搭配，服装在不同场合满足着人们防护身体、装饰形象的需要，同时也是丰富文化生活、展现社会变化、承载人类文明的重要标志。

过去40年来，乘着改革开放的春风，在国民生活中占据重要地位的服装行业快速发展，一批国内品牌也随之迅速涌现。随着时代发展，消费者对于潮流的理解更趋多元，对于服装的选择更加多样，这些品牌也在奋力与时俱进，在自我革新中不断夯实基础、捕捉新的机遇。

作为民族品牌的代表之一，海澜之家亦在新消费浪潮中感知冷暖，迎接机遇与挑战。近日，海澜集团董事长周立宸在做客人民网《对话企业家》栏目时介绍了企业未来发展的新坐标：“我们希望跟随消费者的期待去成长，提供更高附加值的产品，争取为他们提供更多优质服务。”

海澜之家的成长经历是中国品牌从无到有、从有到优、从优求精求强的一面镜子。这其中既涉及到企业发展驱动力的不断升级，又涉及到管理者的衔接迭代。

2002年，海澜之家在南京开启第一家门店，此后通过品牌连锁的方式走入全国大小城市。如今，海澜集团已从单一的服装零售扩展至金融投资、商业置地、文化旅游、新能源等多个领域。

2020年，在经历了8年的历练后，周立宸正式从父亲手中接过“接力棒”，出任海澜集团董事长。周立宸面对的不仅是外界对新一代管理者的高期待，同时还有不同于父辈的行业环境。

经过三十多年发展，这家老牌服装企业曾先后经历过批发、零售阶段，摆在周立宸面前的，不再是如何带领企业不断扩张，而是如何在创新中不断推进品牌升级，持续吸引消费者的目光。与此同时，行业竞争分散、产品迭代较快、强消费周期等挑战也亟待这位年轻的企业家破题。

“做一家企业，虽然说会遇到各种各样的挑战，但是我们唯一能做的就是服务好我们的消费者。”访谈中，这位与海澜之家同龄的“创二代”分享了他在压力面前的应对之道。

更新品牌标语，推出“国潮”系列产品，通过门店、电商、直播多渠道加强产品营销……一系列行动，透露出周立宸推进品牌升级的逻辑和野心——

一方面，通过数字化改造全面优化流程结构，在数据集成中进一步触达受众，丰富产品品类、提升生产质效；另一方面，则通过直播、联名等形式，不断加深品牌在年轻群体中的印象，在年龄、场景等层面拓展产品适配范围，提升品牌影响力。

周立宸说，近年来电子商务兴起，实践经历让他看到了数字化发展对传统行业赋能的重要作用。“数字化是我们一直在不断努力去完善的一部分。数字技术畅通供需两端的信息流动，让我们更加及时地获得了消费者的真实需求，在正向反馈中不断优化生产方式，从而作出更懂消费者的产品。”

同时，他对数字化也有着清醒的认知。“我们一切数字化改造和转型都是围绕着怎么样让人穿得更好、更加喜欢我们的衣服来做服务的。一旦把科技凌驾于产品之上，是会出现重大问题的。”

谈及未来，周立宸表示，今后他仍将以服装为核心，通过产业上下游延伸，加大集团在全产业链建设方面的投入。

在杂音中坚守初心，在变革中寻找新机，中国品牌守正创新正当其时。周立宸表示，未来，海澜之家无论在形态、款式、定位等方面做出什么样的调整，都不会悖离初心。“我们要以更丰富、更优质、更实惠为目标，创造有生命力的服饰，服务每个人的光采，用心服务于人民群众的美好生活。”

(责编：王仁宏、高雷)

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