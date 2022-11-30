本报北京11月29日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，11月29日，西安至重庆高铁（以下简称西渝高铁）安康至重庆段开工建设。这标志着西渝高铁全线开工，西部铁路建设进一步加快，将为乡村振兴和区域协调发展提供新引擎。

西渝高铁全长739公里，设计时速350公里，分西安至安康、安康至重庆两段建设，同步建设西渝高铁与郑渝高铁间连接线。西安至安康段正线全长171公里，已于2021年6月开工建设，建设工期5年；此次新开工的安康至重庆段正线全长478公里、西渝高铁与郑渝高铁连接线正线全长90公里，建设工期6年。

西渝高铁项目建成后，将推动中西部地区路网结构进一步完善，极大便利沿线人民群众出行。

(责编：赵欣悦、牛镛)

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