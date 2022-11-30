本报记者 李嘉宝

王 鹏作（新华社发）

通过线上面签，商品房买卖双方不见面就能完成交易流程；有了电子劳务合同，企业用工实现一键签约；借助电子签名，用手机小程序即可开具有法律效力的收据及合同……电子签名、“云签约”发展迅速，逐渐融入人们日常生活工作的方方面面。

足不出户就能签合同

不久前，北京的闫女士顺利解决了买房时遇到的一件麻烦事。她和丈夫通过某房产中介购买了一套北京大兴区的房子，按照合同要求，夫妻双方需在规定时间内同时在场，完成贷款面签。由于闫女士的丈夫在外地无法回京，房产中介就向他们推荐了新升级的线上面签服务。

面签当天，闫女士夫妻双方、卖方以及贷款银行客户经理、房产中介工作人员等分别在不同地方登录系统进行线上面签，仅用15分钟就完成了相关流程。“太方便了！足不出户就办完了这件大事！”闫女士高兴地说。

各种线上签约新形式不断涌现，电子印章、电子签名等加速普及，广泛应用于租房购房、劳动合同、政务服务等，给人们的生活、工作带来许多便利。

今年9月，《北京市住房租赁条例》实施，规定租房也需进行合同网签和备案登记。业内人士指出，该《条例》的出台，进一步推动电子合同、电子签章等科技手段强化监管，建立健全住房租赁管理服务平台在线签署能力，让信息多跑路、群众少跑腿。

在山东省淄博市，蓝帆化工集团日前迎来新一批员工入职，人力部门的工作人员只需点几下鼠标，电子劳动合同就发送到员工手机上，线上即可完成劳动合同的签订。对企业而言，既节省耗材又避免了保存的繁琐；对劳动者来说，电子合同查询容易，方便保护自身合法权益。

江西省日前也在全省范围上线运行电子劳动合同平台，免费为企业和劳动者提供电子劳动合同签订、变更、解除（终止）全流程服务。此外，在江西省数字政务平台“赣服通”平台上，电子签名技术推动企业复工备案“掌上办”，实现从企业身份认证、在线审批、在线签署到电子证明文件的下载与保存的全流程闭环服务。

电子签名行业发展迅速

线上签约项目114个，总投资超过1470亿元，涉及制造、现代服务、文化旅游等多个行业……近日，河南省开封市第40届菊花文化节系列经贸活动交出一份亮眼成绩单。据悉，本届文化节招商引资工作首次采用“云签约”方式进行，取得了积极成果。

近几年，“线对线”“屏对屏”的合作方式越来越常见，远程办公、线上洽谈、云端服务等成为趋势，电子签名行业迎来迅速发展。

业内专家指出，推广使用电子签名、电子印章是适应时代发展潮流之举，将其使用范围扩展到更多场景，不仅能大大提高办事效率，进一步便利市场主体，切实降低社会交易成本，而且有助于推进政务服务能力提升，在优化营商环境的同时，助力数字经济发展，可谓一举多得。

今年2月，国务院办公厅发布《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》，要求加快制发各级政务部门电子印章，加强跨层级签章、多部门联合签章支撑。依法推进企事业单位、社会组织、个人等各类主体电子签名、电子印章的应用和互认。

广东省深圳市市场监管局公布的信息显示，继深圳与北京实现两地电子签章互认之后，电子签章互认新增深圳与香港两地。技术互认后，两地企业应用粤港互认数字证书和深圳电子印章进行网上电子合约签署，将为两地企业跨境业务往来提供技术和服务支撑，打破地域限制，进一步推动深港跨境互联互通。浙江省杭州市通过2家银行试点，在银行企业贷款领域推动电子营业执照和电子签章应用。企业可在线身份认证和申请贷款，银行以数字化手段简化审核流程并强化了风控管理，给企业融资贷款带来便利。

确保合同不被篡改

电子签名，确保个人信息安全是关键。记者了解到，福建的刘女士和借贷公司只签了一份合同，但后来发现其他合同上也有自己的电子签名，这些签名都一模一样，刘女士怀疑自己的电子签名被人复制。这样的案例并不鲜见。

西南财经大学法学院教师毛快建议，要定期对企业起草的格式合同进行评估。电子合同其实属于一种技术鸿沟，消费者与企业之间存在信息和技术的不对等，消费者没有能力对其可靠性、技术认证进行评估。这些都需要相关部门的介入，为消费者提供一个更加公平、合理的环境。

专家指出，虽然电子签名和电子印章相关技术应用已经较为成熟，但要真正做到可溯源、可验证并确保电子签名保存管理的规范性和安全性，还有不少工作要做。相关部门应完善相关政策法规，进一步明确电子签名在实际应用中的法律效力，优化电子签名的应用环境，促进行业健康有序发展。

推动电子签名行业快速成长，要持续发力技术研发。据悉，微信小程序的“腾讯电子签”，可以在线签署合同、借条、收据等文件，对买卖合同签署过程中的关键电子证据进行存证保全，并上传至区块链可信存证服务平台“至信链”，确保合同安全与不可篡改。当买卖双方发生异议或者纠纷时，经区块链存证的买卖合同将成为具有法律效力的证据，减轻当事人的举证负担，加速纠纷解决。

在南京壹证通信息科技有限公司总经理马圣东看来，随着行业竞争更趋激烈，传统电子签名行业的盈利空间将进一步下降，必须通过自主创新，加快关键技术、共性技术和配套技术的研发，扩大电子签名行业高端产品市场份额，从而保持市场领先优势。

(责编：赵欣悦、牛镛)

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