廖睿灵 金 旻

更加智能化的物流设备，为网购家电提供了支撑。图为不久前，在位于江苏省南京市江宁区的苏宁华东物流中心，工人正驾驶叉车搬运商品。

方东旭摄（新华社发）

打开外卖平台，消费者不仅能点到一份快餐，还能下单买衣服、美妆、电子数码等各类商品——伴随零售数字化和即时配送业务快速崛起，便利性更高、时效性更强的“即时零售”模式正悄然风行。

据估算，2020年至2021年，国内即时零售年同比增长率保持在80%—100%。业内人士预测，未来几年即时零售复合增长率仍将保持高位。“往里走，啥都有”这句昔日线下商店的口号，正成为外卖平台的真实写照。

消费者追求即时满足

“时间紧迫时，即时零售的优势就体现出来了”

不少消费者发现，外卖平台上能买到的东西越来越多。

在湖南长沙读大学的小张是江苏扬州人。异地求学，她常会想念家乡风味。这天，她在外卖平台上搜索扬州的“三和四美”酱黄瓜，没想到真有商家在售卖。“这个品牌相对小众，本以为没有商家进货。能在千里之外找到家乡味道，太惊喜了，果断下单！”小张说。

以门店为基础、即时配送为依托，这种类似外卖点餐的新兴消费模式，被称作“即时零售”。商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇告诉笔者，借助互联网平台，即时零售能高效匹配本地供需，具有速度快、本土化等特点。

“电子商务可分为远场、中场和近场。”洪勇说，远场即通过淘宝等平台下单购物，商品送达需花费2—3天甚至更长时间；中场是在社区团购平台上购物，通常隔天能收到货物；近场也就是即时零售，下单后约30—60分钟即可收货。

咨询机构埃森哲发布的《聚焦中国95后消费群体》显示，95后人群更加注重配送速度，超过50%的95后消费者希望在购物当天收货，约7%的95后希望能在2小时内收货。部分消费者使用即时零售，正是看中了它的快捷、便利。

“前两天有一场重要的线上会议，但开会1小时前摄像头突然坏了。我赶紧求助外卖平台，下单了附近一家文具店的摄像头。”家住北京的陈敏回忆道，“好在外卖小哥很给力，不到30分钟就送到。这说明，时间紧迫时，即时零售的优势就体现出来了。”

在专家看来，除了满足应急需求，即时零售“走红”还有多重动因：基于互联网技术的即时配送体系更加完善、疫情影响下网络购物习惯的养成、关注即时满足的“Z世代”正成为消费主力人群……“这些因素推动了‘万物皆可买’的即时零售模式兴起，受到越来越多消费者的青睐。”洪勇说。

更多卖家入局即时零售

“做了几年店铺生意，现在反倒主要依赖线上了”

与不断增长的消费群体相对应，在供给侧，原本聚焦线下的商家也开始向线上转移，做起即时零售的生意。

“您有新的外卖订单”——湖北省武汉市武昌区一家生鲜超市里，外卖提示音不时响起。收银台上垂着一条长长的小票，店员正忙着对照票据分拣外卖订单。

店铺老板李先生介绍，自家的生鲜超市开于两年多前。“刚开始我主要做批发，能拿到很好的货源。后来，大家知道了我们家菜品和水果新鲜，攒了不少回头客。”李先生说，此前，他没有考虑过做线上生意，“店里人手不够，怕来不及接单。”

“宅经济”的兴起，让他开始考虑向线上转型。“毕竟生鲜产品放不住，得尽量清库存，如果出现疫情还得靠线上订单。”他说，“这么看，开启即时零售模式也挺好，多了一条销路。”

还有一些传统小店索性选择把重心放在线上业务。老赵是一家文具店的老板，他的店铺临街，面积不大但售卖的品类不少，有常见的办公文具、五金劳保用品，还有一次性差旅用品、打印机和墨盒等。疫情期间，他还添置了手机支架、摄像头等用于线上授课的工具。

“我现在有七八成的生意是来自线上。”做了近十年文具生意的老赵说，外卖刚兴起时，自己压根没想过文具也能做外卖，“我是看其他商家在平台上线了才开始做的。做了几年店铺生意，现在反倒主要依赖线上了，看来拥抱新事物是对的。”老赵说，之前和自己一起加盟的伙伴已经租好仓库专做线上生意。如今，他也在物色合适的铺面，考虑转型。

小店走向线上，画出更大的销售半径。中国连锁经营协会发布的《2022年中国即时零售发展报告》显示，通过即时零售平台提供的线上门店商圈和高效的即时配送网络，门店的商圈将由现在的1公里扩大到3—5公里，门店用户覆盖范围较原来大幅提升。对于传统超市来说，线下超市的流量不稳定且影响因素较多，而即时零售平台拥有稳定、海量的用户资源，将为线下实体零售带来新的增量。

积极入局的不止街头小店。10月21日，苏宁易购宣布与美团达成战略合作，成为入驻美团平台的首家家电3C品类大型连锁品牌。消费者在“美团”或“美团外卖”APP上搜索“苏宁易购”，就能下单购买手机、电脑、生活家电类产品，最快30分钟即可送达。苏宁易购有关负责人介绍，目前苏宁易购已有超600家门店完成美团入驻，覆盖全国175个城市。双方还将继续深化合作，计划在2023年苏宁易购入驻美团门店超1000家。

供应链全面走向数字化

“即时零售模式不仅仅是企业入驻线上”

对比传统“远场”网购，“近场”即时零售也成为消费者实惠下单买大件的新入口。

“我今年没参加传统购物平台的‘双11’，倒是外卖下单了一款冰箱。”家住福建厦门的小陈说，自己此前就听说过大型超市有“线上下单，线下急送”模式。前段时间家里冰箱坏了，又适逢“双11”，他便试着在外卖平台上买了一台新的冰箱。“对比电商平台，加上优惠券、满减，又比较了赠品，即时零售平台不仅售价最低、配送速度最快，售后也有保障。”小陈说，送货员上门后，仔细讲解了冰箱使用事项和售后服务的注意点，很是细心周到。

消费者“到家需求”攀升、商家纷纷布局线上，推动即时零售迎来快速发展。苏宁易购提供的数据显示，截至11月11日，苏宁易购在美团平台上的订单量超6万单。美团平台数据显示，今年参与“双11”的数码3C门店数量较去年增长了2倍。10月30日至11月1日，美团上来自本地实体门店的电脑品类销量比去年同期增长了73倍。《2022年中国即时零售发展报告》指出，业内人士普遍认为未来几年即时零售复合增长率将保持高位，预计到2026年，即时零售相关市场规模将超1万亿元。

如果说“上线外卖”、开启即时零售模式是不少街头小店、传统商超抵御困境、打开销路的帮手，那么进入即时零售赛道，则对店铺运营能力提出了更高要求。拿生鲜店李老板来说，做好外卖生意，门店得匹配专门的订单分拣、配送力量，还需要加强售后服务，以保障销售、运输全程不影响消费者的购物体验。而对于商品体量更大的卖方而言，将触角伸至线上更是一次互利共赢的创新尝试。

“美团拥有专业的本地化运营和服务能力，且具备海量的年轻用户群体。通过合作，我们能共享双方的资源优势，也能共同提升服务效率。”苏宁易购智能互联公司有关负责人说。

在中国连锁经营协会秘书长彭建真看来，即时零售不仅是业态发展需要，更是云计算、大数据、物联网、智能化科技发展的结果。即时零售为线下商家带来了线上流量，而只有在经营和服务特色等方面多下功夫，线下商家才有望把更多线上流量转化为实际销量。

“即时零售模式不仅仅是企业入驻线上，更要求企业进行供应链体系的数字化改造，缩短线上需求和线下供应的匹配时间，提升供应效率和质量。”洪勇说。中小企业应积极完善数字化系统，吸引、培养数字化人才；行业领军企业则应加大对即时配送技术和无人车、前置仓、智能柜等基础设施的投入，以此提升企业数字化运营管理能力，真正打开即时零售销路。

(责编：赵欣悦、牛镛)

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