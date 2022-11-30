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宁夏实现贫困地区农村中学科技馆全覆盖

科技之光  点亮梦想

成德立
2022年11月30日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　宁夏回族自治区固原市隆德县第二中学科技馆里，气氛十分火热——在六盘山珍稀植物标本前，学生驻足围观；机器人工坊里，科普社团的学生在老师的指导下操作机器人……

　　“2017年学校建起科技馆，在政策、资金支持下，器材越来越完备，科普内容越来越丰富，吸引了越来越多学生参与科普活动。”该校科创部教师杜工作说。每天的课后服务时间，杜工作和同事作为科技辅导员，都会在科技馆里解答学生疑问、指导科普活动。

　　早在2018年，宁夏科协就积极争取财政支持，撬动地方配套资金，建设57所贫困地区农村中学科技馆，实现宁夏贫困地区农村中学科技馆全覆盖。

　　为提升科技教师素质，从2018年起，宁夏科协每年安排专项经费组织教师集中培训。如今，宁夏农村中学科技馆每年开展科普教育活动3300余场次，接待中小学生、家长等15万人次。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月30日 16 版）
(责编：赵欣悦、牛镛)
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