成德立

宁夏回族自治区固原市隆德县第二中学科技馆里，气氛十分火热——在六盘山珍稀植物标本前，学生驻足围观；机器人工坊里，科普社团的学生在老师的指导下操作机器人……

“2017年学校建起科技馆，在政策、资金支持下，器材越来越完备，科普内容越来越丰富，吸引了越来越多学生参与科普活动。”该校科创部教师杜工作说。每天的课后服务时间，杜工作和同事作为科技辅导员，都会在科技馆里解答学生疑问、指导科普活动。

早在2018年，宁夏科协就积极争取财政支持，撬动地方配套资金，建设57所贫困地区农村中学科技馆，实现宁夏贫困地区农村中学科技馆全覆盖。

为提升科技教师素质，从2018年起，宁夏科协每年安排专项经费组织教师集中培训。如今，宁夏农村中学科技馆每年开展科普教育活动3300余场次，接待中小学生、家长等15万人次。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 16 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)

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