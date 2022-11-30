本报记者 王 政

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”

近年来，我国数字产业集群建设热度走高，一些地方开展了不少积极探索。具有国际竞争力的数字产业集群具备哪些特点？与之前认定的先进制造业集群、战略性新兴产业集群相比，有哪些不同？在推动数字产业集群发展上，各地形成了哪些经验？今天起，本版推出“关注数字产业集群”系列报道，走近一线，了解进展，展望未来。

——编 者

江淮腹地，“中国声谷”。依托科大讯飞打造的合肥智能语音产业集群，2021年实现主营业务收入1378亿元、入园企业达1423家，连续5年产值、企业数量增长率均超过30%，跑出了惊人的“声谷速度”。

西湖之滨，“中国视谷”。大华科技和海康威视领军的杭州数字安防产业集群，2021年核心产业实现营业收入2720.8亿元，同比增长17.2%，带动全市4322家数字安防产业创新企业共同成长，包揽视频监控产品DVR、摄像机等产销全球前两位，市场占有率超过50%。

荆楚大地，“中国光谷”。以长飞光纤、华工科技等企业为代表的武汉光电子信息产业集群近3年累计投资超过2000亿元，汇集光电子企业超过1.5万家，全球首款128层三维闪存存储芯片、我国首个400G硅光模块等一批科研成果和国产化替代产品在这里实现突破。

语音识别与人工智能、视觉识别与核心算法、光纤制造与硅光芯片研发……党的十八大以来，伴随着我国数字经济持续快速发展，一批具有国际竞争力的数字产业高地、数字产业集聚区和数字产业集群从无到有、从小到大、从弱到强，为推动我国经济高质量发展提供了有力支撑。中国电子信息产业发展研究院统计显示，我国25个先进制造业集群中，六成以上主导方向是数字经济。

数字经济蓬勃发展带动产业集群提速换挡

“你好，我刚到杭州……今年皇冠品牌在阿尔及利亚的销售额超过了5000万美元，我带来了明年的新订单……”脉链集团董事长徐伟强向记者展示的微信留言，来自约旦商人穆德。

“凭借对北非五金市场需求的准确把握，穆德先生将当地需求录入脉链云商平台，形成平台采购订单，线上订单通过脉链未来工厂平台精确发送到对应厂家进行生产，并且按照出口国认证标准实施品控。”徐伟强介绍，接下来，贴上皇冠商标的五金产品将通过脉链云商的线下履约服务渠道，出口到阿尔及利亚本地仓。“今年，皇冠品牌在阿尔及利亚的市场占有率攀升到60%。”

全面融入阿里生态，为脉链带来了云服务、电商流量、物流等全方位助力，更为浙江永康五金产业集群数字化赋能。目前，脉链数字化平台已连接近5000家工厂、200家海内外服务商以及超过2万家零售网点。

“通过数字技术助力集群内企业经营优化、技术创新与协同合作，带动产业集群的生产过程升级、产品服务升级和价值链条升级等，为产业集群转型升级提供了关键驱动力。”国家工业信息安全发展研究中心发布的《产业集群数字化：构建协同发展的新生态》研究报告如此评价。

不过，在中国电子信息产业发展研究院数字经济战略研究室主任高婴劢看来，尽管脉链赋能永康五金产业集群是个典型案例，但严格来讲，数字化后的永康五金产业集群却不能算作数字产业集群。

那么，什么是数字产业集群呢？

“数字产业集群是以新发展理念为引领，从事数字产品制造、数字产品服务、数字技术应用、数字要素驱动的企业主体及其相关机构等组成的，具有较强核心竞争力的企业集群。”工信部有关负责人表示，数字产业集群高度依赖信息网络、互联网平台开展协同制造，通过数字化方式对集群活动进行管理，并以此吸引更多的资本、人才、数据等要素资源以及企业、机构等主体参与集群建设。

根据国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》，数字经济产业范围包括数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业、数字化效率提升业等5个大类。其中，前四大类为数字经济核心产业。

“数字化效率提升业，包含智慧农业、智能制造、智能交通、智能物流、数字金融、数字商贸、数字政府、数字社会等。”高婴劢说，这些行业已经按照原先的分类进行了统计，不能算作数字经济核心产业，但为这些行业赋能的平台或数字化解决方案供应商，是算在数字经济核心产业之中的。

根据《“十四五”数字经济发展规划》，2020年，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重为7.8%，到2025年，预计可提高至10%。“按照2020年我国GDP最终核实为101.3567万亿元计算，当年我国数字经济核心产业增加值约为7.9万亿元。”高婴劢说。

打破地理空间约束，助力产业集群稳链强链

11月21日，位于四川绵阳市的智米净化器工厂，正在满负荷运转。“当日计划排产1.2万台，实际产量为1.17万台。”智米科技创始人、首席执行官苏峻介绍，进入11月，公司订单环比增长15%，同比增长10%，新上市的高端产品米家全效空气净化器Ultra占比达到21%，这与上月底小米生态链数据平台提供的月度预测十分接近。

“基于大数据、人工智能的销售预测，可以帮助企业有效规避订单波动带来的损失，这只是小米赋能生态链企业的众多能力之一。”小米集团公司生态链部总经理屈恒介绍，通过集团工业设计平台、物联网云平台、供应链平台、质量控制平台、销售平台向生态链的延伸，遍布京津冀、长三角、珠三角以及川渝、湖北等地的100多家生态链企业，在设计、研发、采购、制造、质量、销售等领域协同创新，创造了上百款用户追捧的“爆品”。目前，米家开放生态平台上的企业开发团队超过4000家。

“通过平台实现网络化协作研发生产，逐步摆脱地理空间的约束，是数字产业集群与传统产业集群最大的不同。”高婴劢说，产业集群最大的特点是产业集聚，由此带来产业上下游、物流、服务等集聚，形成协同效应，进而降低成本、提升效率；而数字产业集群，企业不一定都在同一区域，可以是产业集群加数字化，还可以是虚拟集群。

走进位于深圳坪山的荣耀智能制造产业园，荣耀新一代折叠屏手机Magic Vs正在自动化流水线上精密装配。“折叠屏搭载了全新零齿轮铰链技术，最复杂的支撑结构从92个零部件精简到只有4个。即使如此，也涉及上百个结构件精密配合，加工精度更要达到0.03毫米。”荣耀公司首席执行官赵明说，通过荣耀自主研发的、具备智能诊断等功能的工业互联网平台，生产线上的物料会被匹配专属ID身份标识，从而实现物料数据与产业链上游企业的对接，实时监控质量异常。荣耀还在上游合作企业部署了自研精密智能装备，在整机厂装配时，可通过工业互联网平台对不同合作伙伴的物料数据实时匹配。“数字化带来的质量协同，让荣耀手机组装精度达到0.01毫米。”赵明说。

“数字产业集群的另一个特点是协作方式不同。”高婴劢说，传统意义上的产业集群中，通过供应链互通进行的分工协作多是一对一，而通过平台方式打通相关业务后，数据的对接、互动以及人工智能分析，让产业协作更加柔性、精准，效率更高。比如可以提前预警关键零部件短缺，主动寻找备用供应商；可以提前预测市场波动，确保恰到好处的库存，实现及时生产等。

阿里研究院产业研究中心专家范秋辞表示，数字产业集群可以实现研发协同、订单协同、生产协同、质量协同、库存协同及服务协同等，通过各类系统全面数字化对接并形成业务协同闭环，助力产业链供应链稳链强链。

从数字产业化、产业数字化、要素价值化等方向发力，打造具有国际竞争力的数字产业集群

“目前，小米正在生态链推动全链路数字化，但是，在工厂端却遇到了人才难题。”屈恒说，招聘数字化转型需要的复合型人才，在广东、江苏、浙江等东部省份相对容易，在中西部地区却不太好办，“期待有关部门多关注数字产业集群相关人才的培养。”

“公司总部虽在珠三角地区，但伴随着跨行业、跨领域综合型工业互联网平台的搭建，集群产业链企业几乎遍布全国。可是，一些地方推动集群发展的出发点却更多是将核心制造能力留在本地。”一位数字产业集群链主企业总工程师坦言。

高婴劢认为，作为产业集群发展演进的新阶段，数字产业集群目前尚处于萌芽期，也可以说处于地方先行先试阶段。鉴于其融合特点突出，且打破了原有的行业边界，原有的垂直管理模式很难全方位推动集群发展，亟须统筹规划集群的发展重点、发展模式。

工信部有关负责人表示，将从数字产业化、产业数字化、数据价值化等方面发力，分阶段、分领域打造具有国际竞争力的数字产业集群。

在数字产业化方面，围绕打造战略竞争优势，加快推动代表国家战略方向、创新密度高、市场潜力大的产业集群化发展，如5G、集成电路、智能网联汽车、工业机器人、基础软件、工业软件等，突出共性技术攻关，增强本土产业链供应链竞争力，形成全局带动效应；围绕抢占新兴领域发展先机，鼓励推动云计算、大数据、工业互联网、区块链、人工智能等新兴产业集群化发展，打造具有核心技术产品、生态构建力强的行业龙头企业，通过规模集聚、优势互补促进新兴产业高速成长；此外，要贯彻落实国家大数据战略，依托12个大数据领域国家新型工业化产业示范基地，推动构建大企业引领、中小企业协同、创新企业不断涌现的发展格局。

在产业数字化方面，持续推动数字经济与实体经济深度融合，打造以智慧农业、智能制造、智慧物流、数字金融、数字商贸等为代表的新产品新业态新模式；推动数字技术向传统产业的渗透拓展，积极探索智能网联汽车、智慧矿山、远程医疗等数字化应用场景；加快传统产业数字化转型，培育发展一批数字化转型技术、产品、服务和解决方案，逐步引领产业集群向更高质量、更高水平演进。

在要素价值化方面，加快推进全国一体化大数据中心体系建设，充分发挥8个国家算力枢纽节点和10个国家数据中心集群的作用；覆盖数据采集、存储、加工、分析等全生命周期，加快培育数据标注、数据清洗、数据聚合等大数据产业；推行企业数据管理国家标准，提升企业数据管理能力和数据供给质量；依托北京、上海、郑州等40余家数据交易机构，积极探索数据流通交易新业态新模式，激活数据要素价值潜力，实现数据要素红利向产业发展势能的充分转化。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 18 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)

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