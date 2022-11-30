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首个国产超超临界机组FB2转子交付（资讯速递）

2022年11月30日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报电  日前，由国机重型装备集团股份有限公司研制的首个国产1000MW超超临界机组FB2转子交付用户，标志着我国百万千瓦级超超临界燃煤发电机组实现完全国产化。从验收情况看，国产FB2转子的各项指标均满足要求，特别是晶粒度、冲击韧性、短时高温持久等指标优于进口产品，整体性能指标达到国际先进水平。

　　相较于普通机组，超超临界燃煤发电机组内部蒸汽的温度、压强更高，是一种效率高、煤耗低、排放少的新型发电设备。转子是超超临界燃煤发电机组的关键转动装置。为确保转子性能达标，国际上普遍采用FB2新材料进行生产，其成分非常复杂，工艺设计及质量控制也十分困难，此前世界上只有少数企业可以生产。经过10余年研发攻坚，国机重装终于攻克了FB2转子冶炼、锻造、热处理等全流程的关键技术，并于2022年1月接到首个承制订单。

　　据介绍，首个国产FB2转子将用于国家能源集团湖南电力有限公司岳阳电厂1000MW超超临界机组项目。项目投运后，可有力保障湖南等中部地区能源需要。

　　（李心萍）


　　《 人民日报 》（ 2022年11月30日 18 版）
(责编：赵欣悦、牛镛)
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