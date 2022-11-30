本报记者 罗珊珊

近日，在浙江省金华市金义综合保税区仓库内，跨境电商工作人员正在分拣商品。

时宽兵摄（人民视觉）

党的二十大报告提出，推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国。

作为发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态，跨境电商不仅是数字贸易的重要组成部分，也是推动建设贸易强国的新动能。今年以来，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，我国外贸展现出较强的韧性与活力，前10月，我国货物进出口总值34.62万亿元，同比增长9.5%。其中，作为新兴贸易业态，跨境电商凭借线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势成为稳外贸、促消费的重要抓手。

创新驱动，激发外贸主体活力

跨境电商成为外贸转型升级的新渠道

近日，国务院批复同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。这是我国设立的第七批跨境电商综试区，也是今年年内第二次扩大跨境电商综试区试点范围。

“近年来，跨境电商综试区模式愈发成熟，中国跨境电商综试区数量达到165个，这表明了我国进一步扩大改革开放力度的决心。” 商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇说。

从地域分布上看，本次新设的33个跨境电商综试区更加偏重中西部城市，从中心城市、省会城市向二、三线城市延伸。此次扩容后，跨境电商综试区覆盖面进一步扩大，既有沿边沿海城市，又有内陆枢纽城市，既有外贸优势明显的城市，也有产业特色突出的城市，形成陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。

“跨境电子商务已成为外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。”商务部外贸司负责人表示，新设一批综合试验区，大力发展跨境电子商务等新业态新模式，有利于激发外贸主体活力，提升外贸运行效率，稳定外贸产业链供应链，实现产业数字化和贸易数字化融合。

据介绍，如今跨境电商综试区已成为制度、管理和服务创新协同发展的跨境电商生态圈和载体，探索建立了以“六体系两平台”（即信息共享、金融服务、智能物流、电商信用、统计监测和风险防控“六体系”，以及线上单一窗口和线下综合园区“两平台”）为中心的政策框架，面向全国复制推广近70项成熟经验和创新做法，有效助力外贸保稳提质。

以第一个跨境电商综试区所在地浙江杭州为例，设立7年来，杭州共培育跨境电商卖家4.9万家，海外注册商标超过2000个，跨境电商进出口额超过1000亿元。在江苏，近3年跨境电商业务规模年均增长超过4倍，建成90余家跨境电商产业园和孵化基地，280多家海外仓覆盖“一带一路”等重点市场，成为疫情之下稳住外贸基本盘的强劲新动能。

在试点带动下，我国跨境电商迅速发展。据海关统计，我国跨境电商进出口规模五年来增长近10倍，占外贸的比重由2015年的不到1%增长到2021年的4.9%。2020年，我国跨境电商进出口规模达1.62万亿元，增长25.7%。2021年，在高速增长基础上，我国跨境电商进出口规模达1.92万亿元，增长18.6%，连续两年实现高速增长。今年我国跨境电商保持平稳较快增长，上半年跨境电商进出口交易额同比增长28.6%。

政策推动，助力企业开拓市场

一批中小外贸企业加快走向国际大市场

11月24日，杭州跨境电商综试区联合阿里巴巴全球速卖通启动“国货出海”计划，结合杭州重点产业带协会及跨境产业园资源，从国际市场洞察、商家培训、平台开店指导、专项权益激励等多维度，深挖产地优秀卖家，推动中国优质供给走向世界。

在相关政策推动下，国货胶囊咖啡机品牌HIBREW实现从OEM（贴牌加工）到OBM（自主品牌）的华丽转身，在更多海外市场打响知名度；小猴工具推出的智能测距仪年单品成交金额突破60万美元；渔猎将中国渔具远销至全球200多个国家及地区；投影仪品牌WEWATCH从零开始到年出口额达4000万元，只用了一年时间……一批中小外贸企业加快走向国际大市场。

“跨境电商企业通过打造要素集聚、反应快速的柔性供应链，更好满足了消费者个性化、定制化需求。”商务部副部长盛秋平表示，跨境电商大幅降低国际贸易专业化门槛，使一大批小微主体成为新型贸易的经营者。目前，在跨境电商综试区线上综合服务平台备案的企业已经超过3万家。

中国国际电子商务中心电子商务首席专家李鸣涛表示，跨境电商依托其灵活、快速等优势，能够不断服务全球细分市场和细分需求。由于跨境电商的消费需求具有高度的确定性，企业能够借此优化产品、优化品牌、优化供应链，从而成功走进国际市场。

走出去也引进来，跨境电商进口已成为消费升级新路径。中国贸促会研究院发布的《2022年中国电子商务发展趋势报告》认为，在居民消费升级的过程中，模仿式、排浪式消费逐渐淡出，个性化和多样化渐成主流，跨境电商的非中心化和全球性的特性，恰好可以满足消费者追求个性化生活的需要。此外，跨境电商进口在增加高品质消费品供给的同时，也与国产商品形成互补、相互促进，进一步激活国内消费市场活力和潜力。

今年初，财政部、商务部等8部门发布《关于调整跨境电子商务零售进口商品清单的公告》，优化调整跨境电子商务零售进口商品清单，增加了滑雪用具、家用洗碟机、摄影三脚架等29项商品，调整后的清单商品数达到1476个。2016年首次颁布《跨境电子商务零售进口商品清单》以来，我国共3次调整清单内容，每次调整都增加商品税目数量、丰富商品类别，成为助推消费升级、满足人民对美好生活向往的重要政策抓手。

服务带动，优化布局提升活力

完善新型外贸物流网络体系建设，促进跨境电商持续健康发展

今年“双11”期间，在速卖通上下单后，住在法国巴黎的塞琳女士很快就收到了由中国制造的能够发热的厚袜子。在这背后，是中国卖家提前将商品运送至递四方的法国海外仓。早在2017年年底，递四方就在法国建立了第一个海外仓。2021年，递四方又陆续开了两个海外仓，日处理订单能力达5万单，并支持多平台发货。

11月9日，菜鸟联手速卖通宣布启用烟台出口优选仓。菜鸟烟台优选仓坐落于山东烟台蓬莱国际机场附近，能提供上门揽收、集货直发、履约托管等服务，进一步优化了全链路物流时效。以韩国市场为例，备货烟台仓省去了国内揽收和调拨的时间，跨境包裹通过海运12小时内可抵达韩国口岸。由此，从优选仓发往韩国市场的订单将逐步实现“隔日达”，部分订单可以做到“次日达”。

在跨境进出口贸易中，物流是关系跨境电商服务时效和稳定性的关键因素。近年来，海外仓、出口优选仓、退货中心仓等各种物流节点创新模式不断涌现，在持续探索中完善功能服务，逐渐成为集仓储、物流、报关清关、退换货、加工维修、包装分销等多功能、多业态于一体的综合服务体。商务部数据显示，目前我国海外仓布局持续优化，数量超过2000个，面积超过1600万平方米。

中国宏观经济研究院战略政策室主任盛朝迅表示，中国跨境电商正处于创新发展的重要窗口期，要进一步完善相关政策措施，推动海外仓成为跨境电商发展重要支点。

专家认为，要以海外仓为抓手完善新型外贸物流网络体系建设，进一步增强海外仓功能，鼓励海外仓企业整合国内外资源，向供应链上下游延伸服务，依托海外仓建立覆盖全球、布局合理、协同发展的仓储、物流、支付、数据等全球跨境电商基础设施网络，形成基于海外仓的整体物流解决方案，促进中小微企业“借船出海”，带动中国制造品牌拓展国际市场空间，促进跨境电商持续健康发展。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 19 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)

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