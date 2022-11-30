于 泳

再保险也称分保，是“保险的保险”，是保险人在原保险合同的基础上，通过签订分保合同，将其所承保的部分风险和责任向其他保险人进行保险的行为。日前，在第四届陆家嘴国际再保险会议上，与会业内人士就再保险行业发展、大型风险管理等问题展开讨论，认为我国再保险业发展正处于重要战略机遇期。

再保险是多元化金融市场的重要组成部分，国际上重要的金融市场都拥有发达的保险和再保险市场。来自中国银保监会的数据显示，截至三季度末，保险公司总资产26.7万亿元，较年初增加1.8万亿元，较年初增长7.3%。其中，再保险公司总资产6726亿元，较年初增长11%。

我国灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重，再保险作为我国风险分散机制的重要组成部分，在应对重大灾害、保障国计民生、平滑财政收支等方面具有重要作用。来自银保监会的数据显示，我国现有专业再保险公司15家，其中中资7家，外资8家，再保险公司数量较2012年新增6家。

中再集团党委书记和春雷表示，中国再保险业发展仍处于重要战略机遇期，机遇与挑战均有新的内涵，要深化再保险供给侧结构性改革，努力开创再保险高质量发展新局面。要充分发挥自身保险业数据资源聚合和跨行业数据连接优势，引领数字化转型，以生态圈建设增强服务能力，以风险量化促进风险减量管理，以客户为中心重塑交易模式，打造再保险“第二增长曲线”。

会议期间，中国洪涝巨灾模型1.0正式发布。据中再巨灾管理公司董事长希震介绍，中国洪涝巨灾模型1.0突破多项前沿技术，集成可充分反映我国季风气候降雨特征的千年降水随机事件集，构建了水文水力模型算法库，攻克多类型复杂模型体系动态耦联技术，首次实现全国范围洪涝损失量化计算，填补了我国洪涝巨灾模型的空白。该模型已通过国内多名权威专家专业评审。

瑞士再保险也在会议期间发布了“信瑞智农”智能农业风险管理平台2.0版。该平台以遥感、气象、农情和农业损失等农业大数据为基础，通过覆盖全国范围的高精度空间数据和逐日更新的时间频率，结合瑞再自主研发的农业灾害模型和大数据算法，为保险公司提供多灾因多尺度、实时且即时的风险量化评估，帮助农业保险行业提升风险管理能力，提高政府和农民应对自然灾害的韧性。

瑞士再保险中国区执行副总裁韩雪表示，随着国际格局和风险环境进一步趋于多元复杂且有叠加效应，再保险业务供需两侧都遇到了结构性的挑战，而且不平衡加剧，当前更多元、更复杂的风险，是挑战也是机遇，瑞再会持续投入研究资源，提高数据模型的精准度，深入探索新风险、新产品。

与会人士表示，从风险因素来看，国内国际风险因素更加复杂，“黑天鹅”事件、自然灾害事件对于行业经营造成很大冲击，直保公司的分保需求一定会有持续增长。

韩雪认为，面对“十四五”规划等重大发展指引，瑞再锁定了与保险相关的话题，并将此视为战略制定的重要指向之一。实践证明，随着乡村振兴、巨灾管理、绿色发展、社会治理和健康中国等国家相关战略的深入实施，保险业也获得了将业务拓展与这些重要战略相结合的良好机遇。

来自银保监会的数据显示，截至2021年底，已有529家境外再保人完成再保险登记系统登记，通过跨境交易的方式为我国再保险市场提供供给。2021年，中国再保险市场向境外市场分出保费约1050亿元。和春雷认为，应强化中国与全球再保险业在产品技术、数字科技、标准规则等方面的广泛合作，积极探索“一带一路”沿线特殊风险、核能发展等再保险协作治理新机制，参与全球竞争、促进国内创新，更好保障中国海外利益，提升中国再保险业的国际竞争力和全球影响力。（经济日报）

(责编：王震、陈键)

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