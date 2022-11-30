据新华社石家庄11月29日电（记者刘桃熊）记者29日从河北雄安新区管委会了解到，《河北雄安新区构建现代化社会保障服务体系三年行动计划》日前正式印发。计划提出建立健全协调机制，简化优化工作流程，推动新区与北京市社保业务跨区通办和协同服务。

根据计划，到2025年，具有雄安特色的现代化社会保障体系将初具规模——多层次社会保障体系更加健全、社会保障能力更加充分、社会保障基金运行更加平稳安全、社会保障管理精细化程度显著提升。

为实现上述目标，雄安新区将开展完善多层次、多支柱养老保险制度体系，构建多层次医疗保障制度体系，健全预防、补偿、康复三位一体工伤保险制度体系，建立积极稳健的失业保险制度，健全分层分类的社会救助体系，持续提升社会保障能力，确保社会保障基金可持续运行，完善新区医疗保障治理体系，全面提升社会保障治理效能等九项重点任务。

结合自身实际，雄安新区还提出全力做好被征地群众民生保障工作，加强与京津两地工伤保险深度合作；推进异地就医直接结算，进一步扩大京津冀异地就医定点医疗机构互认范围，将京津冀区域内三级和二级定点医疗机构纳入互认范围。

(责编：王震、陈键)

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