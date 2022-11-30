新华社北京11月29日电（记者严赋憬）记者从中国铁建股份有限公司获悉，由我国自主研制的超大直径竖井掘进机“梦想号”29日在长沙下线。“梦想号”整机高约10米，开挖直径达23.02米，标志着我国地下空间领域工程装备科技攻关及应用又上新台阶。

中铁十五局集团党委书记、董事长黄昌富介绍，“梦想号”由中铁十五局集团和中国铁建重工集团共同打造，集开挖、出渣、支护、导向等功能于一体，整机总功率1800千瓦，适用于软土和软岩地层的超大直径竖井工程建设。在施工作业时，主机最大开挖深度可达80米。下线出厂后，“梦想号”将被运往上海，应用于上海市静安区地下智慧停车库项目建设。

中国铁建重工集团掘进机研究设计院项目负责人文威说，相比于传统人工开挖的沉井施工方法，采用机械化作业可以实现井下无人、地面少人，达到建井人“打井不下井”的目标，节约施工成本50%以上。

(责编：王震、陈键)

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