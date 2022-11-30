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“电费融资”助力用电企业纾困解难

吴涛
2022年11月30日08:37 | 来源：新华社
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　　“没想到缴纳电费也能融资，这给我们小微企业解了燃眉之急！”前不久，专业投资、建设、运营新能源电动汽车充电站的广州同创新能源有限公司，获得了一笔235万元救急款。这是南方电网公司首单城市营业厅融合普惠金融业务。

　　在广东阳江的广东广青金属科技有限公司也享受到了同样的惠利。广青金属是当地镍合金生产龙头企业，也是当地的用电大户，“月电费金额基本达到亿元级别”。今年以来，企业资金周转压力增大，在阳江供电局的帮助下，仅用2天就办妥了信用证缴费业务，释放了企业的现金流。

　　近几年，供应链金融服务在解决中小微企业融资难方面的作用不断显现。数据显示，2021年南方电网供应链金融业务规模已达351.68亿元。今年3月，南方电网发布的产业金融规划显示，“十四五”期间这一数字将达1500亿元。

　　不过，供应链金融服务长期以来亦有痛点。浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林说，现在银行对于供应链金融有所担忧，主要在于存货和应收账款属于流动性资产，银行很难对这些流动性资产进行持续性的追踪，所以需要链主企业进行信用担保，而链主企业对于供应链上的企业往往缺乏资信上的认识。

　　在盘和林看来，南方电网的电费融资提供了一种解决方案。供应链上的企业是供应商，也是南方电网的电力消费者，可以从电力数据上加深对这些中小企业的了解。在开展供应链金融方面，链主企业对于上游供应链上的中小企业信心更足，而银行也会找到一个很好的征信参照，让供应链金融开展起来更加顺畅。

　　浙商银行广州分行相关业务负责人说：“通过与南方电网进行内部系统对接，我们建立了金融机构和中小微企业的互信桥梁，也打通南方电网上游供应商企业的融资堵点。”

　　据南方电网介绍，截至2022年10月底，“南网融e”和“南网e链”已经与工商银行、招商银行、浙商银行、邮储银行等10多家金融企业携手，服务超3万家企业，累计向用电客户及供应商提供低成本融资152亿元。

(责编：王震、陈键)
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