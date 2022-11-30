央视网消息：11月29日23时08分，搭载神舟十五号载人飞船的长征二号F遥十五运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十五号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。

空间站是航天员在太空的家。按照计划，神舟十五号乘组三名航天员将会在空间站驻留6个月。这次太空之旅，三名航天员会携带哪些个人物品前往空间站呢？我们一起来了解一下。

早在学生时代，书法就是费俊龙的爱好之一。成为了航员天，书法这个爱好也一直没放下。

神舟十五号航天员 费俊龙：航天员训练确实很忙，我是作为一种调剂，自我娱乐去练字，因为毕竟写字需要你定神，需要把自己的情绪稳定下来，那么在这种情况下，我是为了考验或者是锻炼我的这种精神、一种毅力，再忙也是每天写一个字，哪怕一个字我也要练。

费俊龙透露，书法也是神舟十五号乘组共同的爱好。这次任务，他们携带了书写工具，将会在太空中展示自己的书法作品。

神舟十五号航天员 费俊龙：我们也会利用自己的爱好，在上面尽可能利用空中环境、利用我们的休息时间进行自我娱乐。但是我想我们更多的可能是一种寄托，一种对亲人、对朋友、对地面战友和家以及祖国人民的一种思念。

首次上太空的航天员邓清明将会带上一些家人的物品，来缓解长途“出差”带来的思乡之情。

神舟十五号航天员 邓清明：比如说家人的照片、我外孙的一些小的玩具，他平常喜欢的玩具我也带上去了。到时候他来看我的时候，我们有天地通话的时候，我可以用他喜欢的玩具给他展示、跟他互动一下，那样的话我觉得我在上面的疲劳和辛苦一下就能释放不少。

航天员张陆为首次太空之旅准备了音乐器材，来丰富太空生活。

神舟十五号航天员 张陆：我们带了宣纸、毛笔，可以写字。我会写，第一句叫矢志不渝，第二个叫笃行不怠，这两句对我们这个职业来说也是一种激励和鞭策。然后我还带了两个一体的卡拉OK话筒，可以唱歌。我个人还带了一个口琴，还有属于我个人的一些东西，暂时先保密。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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