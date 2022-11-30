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首条量子芯片生产线有了“火眼金睛”

吴长锋
2022年11月30日08:39 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （记者吴长锋）记者日前从安徽省量子计算工程研究中心获悉，我国量子计算机“悟空”即将面世，我国第一条量子芯片生产线正在紧锣密鼓生产“悟空芯”——为“悟空”配套的量子芯片。

　　为高质量生产我国完全自主可控的量子芯片，在这条量子芯片生产线上采用了一双“火眼金睛”——国内首个专用于量子芯片生产的NDPT-100无损探针电学测量平台，简称“无损探针台”。可实现量子比特电阻快速精准测量，像孙悟空的“火眼金睛”一样近乎零损伤识别量子芯片的质量优劣，从而进一步提高量子芯片良品率。

　　据了解，该无损探针台由合肥本源量子计算科技有限责任公司完全自主研发，最小测量范围缩至微米级，探针造成的薄膜伤痕直径最小在1微米以内，测量过程不影响超导量子比特相干性能，具备高稳定性和高运动精度的优势，也适用于半导体芯片、半导体器件等精密电气测试。目前，该无损探针台已在国内第一条量子芯片生产线上投入使用。

　　“无损探针台对量子芯片的生产具有重要作用。它就像孙悟空的火眼金睛识别‘妖怪’一样，能快速、精准识别量子芯片上哪些量子比特是合格的，哪些是不合格的。”安徽省量子计算工程研究中心副主任贾志龙博士介绍，就像光刻机是传统芯片制造的工业母机，这台仪器也是量子芯片的工业母机之一，是生产量子芯片的必要工具，可以大大缩短量子芯片的研发周期，进一步提高量子芯片良品率。

(责编：王震、陈键)
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