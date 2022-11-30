王绍绍、实习生施懿芝

近日，工信部、发改委和生态环境部三部门联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》（下称《方案》）。该《方案》初步提出2025年前，有色金属产业结构、用能结构明显优化，再生金属供应占比达到24%以上的预期目标。

多位专家在接受人民网财经采访时称，《方案》的出台意味着，作为力争率先实现碳达峰的原材料工业之一，有色金属行业将加快从总量、生产过程和源头全流程控制碳排放，为我国总体实现碳达峰作出贡献。同时，《方案》将为我国绿色再生铝的行业发展带来全新机遇。

强化电解铝减量置换 从总量上控制产能“天花板”

有色金属碳排放集中在铝、铜、铅、锌、镁、工业硅等，铝的生产环节一直是高排放、高耗能。相关数据显示，作为铝生产和消费大国，我国铝产业链的碳排放量约占有色金属全行业75%以上、国内二氧化碳排放量的6%。

《方案》要求，继续坚持电解铝产能总量约束，研究差异化电解铝产能减量置换政策，压实地方政府责任，将严控电解铝新增产能纳入中央生态环境保护督察重要内容。

中国有色金属工业协会会长葛红林在采访中表示，电解铝产量是决定有色金属工业碳排放的关键因素，要严控电解铝产能，严禁以任何形式新增产能，对铜等品种也要严控冶炼产能总量，并探索建立有色金属消费峰值预警机制。

当前，国内电解铝建成产能4450万吨/年，几乎触及国内电解铝4500万吨/年产能“天花板”。业内专家表示，《方案》的出台意味着国内电解铝产能“天花板”的要求将进一步强化。一方面，前期电解铝产能等量置换有望逐步转向减量置换，从总量上有进一步压减的趋势；另一方面，把控制电解铝产能纳入生态环保督查，有助于进一步控制电解铝产能。

积极布局清洁能源替代体系 加快低效产能退出

《中华人民共和国气候变化第二次两年更新报告》显示，能源活动是我国温室气体的主要排放源，约占我国全部二氧化碳排放的86.8%。其中，化石能源是能源活动的主体部分。

化石能源恰恰是我国有色金属行业用燃料和用电的主要来源。相关数据显示，以用电量最大的电解铝为例，60%以上产能采用燃煤自备电，产品碳排放强度远高于国外使用清洁能源的同类型产品，用电导致的间接排放占电解铝碳排放量的85%，占有色金属行业排放总量的50%以上。

能不能不用或少用化石能源来解决碳排放问题？人们将目光投向清洁能源。专家表示，太阳能、风能、水能、地热能等可再生能源，其利用过程不排放二氧化碳，对环境更为友好。近年来，我国积极布局可再生能源产业。

在有色金属行业中，同样适用能源类型转换的思路。《方案》提出，要推动有色金属行业以气代煤、以电代煤，控制化石能源消费，鼓励电解铝等企业向可再生能源富集地区有序转移，推动燃煤自备电向网电转化，从源头上降低单位产品碳排放。

《方案》提出，到2025年，铝水直接合金化比例提高到90%以上，完善阶梯电价等绿色电价政策，引导电解铝等主要行业节能减排，加速低效产能退出。同时，严禁建设燃煤自备电厂，推动电解铝行业从使用自备电向网电转化，力争2025年和2030年电解铝使用可再生能源比例分别达到25%和30%以上。

业内专家表示，《方案》要求从生产过程和能源来源两个方面，全方位地推动电解铝产业链节能减排，有望进一步压制火电铝的供给，促进绿色能源生产铝，利好当前在水电区域布局以及积极提升绿电比例的电解铝企业。

发展再生铝产业 激发“城市矿山”未来潜力

建设绿色制造体系，除了在生产过程中大力减碳，还需要在哪些方面持续发力？《方案》提出，完善回收和综合利用体系，建立资源综合利用基地，布局区域回收预处理配送中心，提高保级利用水平。

中国有色金属工业协会副会长贾明星认为，完善的回收体系将引导有色金属生产企业选用绿色原辅料、技术、装备、物流，回收富含有色金属的废旧家电、电子垃圾等“城市矿山”资源，建立绿色低碳供应链管理体系，促进产业链绿色转型升级。

《方案》提出，到2025年，再生铝产量达到1150万吨，并研究将有色金属重点品种纳入全国碳排放权交易市场。业内专家认为，再生铝减排优势明显，单位碳排放仅为原铝的2%，再生铝对原铝的应用替代将有效地从源头上减少碳排放。

专家表示，中国电解铝供给侧将迎来转变，国内绿色再生铝发展提速，电解铝增量产能未来有望转移“出海”。

(责编：郭思邈、吕骞)

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