11月29日晚，神舟十五号载人飞船成功发射。30日7时33分，翘首以盼的神舟十四号航天员乘组顺利打开“家门”，热情欢迎远道而来的神舟十五号航天员费俊龙、邓清明、张陆进入中国空间站。至此，我国首次实现中国空间站6个舱段组合体结构和6名航天员在轨驻留，空间站组合体达到最大规模，航天员生活空间超过100立方米。

建造空间站、建成国家太空实验室，是实现我国载人航天工程“三步走”战略的重要目标，是建设科技强国、航天强国的重要引领性工程。2年间，西昌卫星发射中心文昌航天发射场以100%的成功率，顺利将空间站3舱4船发射升空，为建造中国空间站作出重要贡献，被人们誉为“中国空间站建造母港”。

建造“太空家园”，把中国奇迹镌刻在浩瀚太空

2021年，文昌航天发射场迎来一个重要历史时刻——发射空间站天和核心舱，为我国空间站建造迈出关键一步。核心舱作为第一个发射的舱段，是空间站名副其实的“核心”，它是空间站的管理和控制中心，也是航天员在太空家园工作和生活使用频率最高的地方。

这是新型火箭长征五号B的第二次发射，升空的又是空间站的首个核心舱体，任务特殊、重大意义，为执行此次任务的航天工作者带来巨大压力。那段时间，办公室和机房常常灯火通明，发射场科技人员承压奋战、连续奋战、坚守奋战，但没有人叫苦叫累，大家都怀着一个共同信念——一定要让中国空间站早日建成！

历史会铭记这一天。2021年4月29日，在山呼海啸般的巨响中，长征五号B遥二运载火箭托举着天和核心舱一飞冲天，中国正式迈向空间站时代。

一仗接着一仗打，仗仗都要打胜仗。2022年7月24日，问天实验舱顺利升空，中国空间站建设再次迈出重要一步。

发射的问天实验舱，是中国空间站的重要组成部分，主要面向空间生命科学研究，配置了生命生态、生物技术和变重力科学等实验柜，将有力推动空间生命科学前沿科技突破。

2022年10月31日，梦天实验舱“梦圆航天”，在轨与天和核心舱和问天实验舱组合体完成组装建造，形成T字形基本构型，建成国家太空实验室，意义重大，使命非凡。一路走来，文昌航天人一路高歌猛进，奋勇夺取空间站建造任务的连战连捷，让中华民族千年“天宫”梦想走进现实，创造了中国奇迹。

发送“宇宙快递”，把中国速度镌刻在浩瀚太空

兵马未动，粮草先行。

众所周知，我国所有的天舟货运飞船都是从文昌航天发射场点火升空。组建至今，发射场已经成功发射了5艘天舟货运飞船，其中天舟一号与天宫二号交会对接，突破掌握货物运输、推进剂在轨补加等关键技术，标志载人航天工程第二步圆满收官。其余4艘飞船均与中国空间站成功对接，为航天员送去大量工作、生活物资。随着空间站T字基本构型组装完成，后续，文昌发射场将保持每半年一次的“天舟”发射频率，形成常态化发射。

为了确保天舟“快递”使命必达，发射场科技人员着力练强航天测试发射能力“硬功”，为发射任务万无一失、圆满成功打下坚实基础。

发射过程中，文昌航天人针对天舟货运飞船的“专属座驾” ——长征七号火箭积极开展发射前流程优化和可靠性提升，将火箭测试周期调整为27天，相比长征七号首飞整整压减了15天；优化加注发射阶段测试工作，将发射区总时间压减至3天；实施液氧煤油并行加注，把发射日测试时间精简至8小时，极大提升了火箭发射工作效率，实现能够在一个月内完成天舟任务测试、发射的目标，为航天员“太空出差”提供了坚强物资保障。

“上午下单发货，中午就签收。”11月12日，天舟五号货运飞船出征，从发射成功到对接空间站组合体，天舟五号仅用2小时，创造了人类航天器最快交会对接纪录，向世人展现了中国航天速度。

做到“三个精心”，把中国精度镌刻在浩瀚太空

质量就是生命，质量就是胜算。

对于文昌发射场所有科技工作者来说，“精心准备、精心组织、精心实施”的口号不仅是悬挂在发射场的显著位置，更是深深烙印在每个人心中。

“我们从事的是一项高风险工作，技术复杂、系统庞大，任何一个环节出现失误、任何一项工作出现纰漏、任何一个零部件出现故障，都可能导致整个任务的失败。”西昌卫星发射中心领导介绍，任务过程中，他们坚持把严格质量管理作为确保万无一失、圆满成功的重要抓手。

一个个时间节点，记录着发射场所在的西昌卫星发射中心在质量建设道路上的铿锵步伐：2004年，率先引进ISO9000标准，全面推行质量管理体系认证；2009年，在质量管理体系基础上，构建质量、环境和职业健康安全一体化管理体系；2021年，大力推进新时代装备质量管理体系试点工作……

一系列举措有效提升了设施设备的可靠性、稳定性和安全性，西昌卫星发射中心也实现了“建设进度提速、建设过程规范、装备质量受控和无重大质量事故”的目标。

同时，他们积极探索建立常态化开展质量教育制度机制，引导科技人员充分领悟质量理念、熟知制度法规、掌握标准方法，不断强化质量意识、安全意识和风险意识。航天工作者广泛开展“学质量标准、讲质量案例、查质量隐患、比质量水平”群众性质量建设活动，把质量建设情况作为创先争优的重要参考；大力推进设备设施可靠性建设、测发流程改进、组织模式优化，将测发、测控、通信、气象、勤保等诸多系统数据进行融合……可以看到，在这里，质量建设成果深度融入阵地一线和机房指挥部，为指挥决策提供第一手信息支撑。

“每一次任务都不是往次任务的简单重复！”这是西昌卫星发射中心在长期任务实践中总结出的宝贵经验。每次执行空间站建造任务，文昌航天人都会对任务的新状态、新特点进行梳理分析，严格按照质量管理体系要求做好质量监督工作，制定一系列针对性、操作性强的预防措施和应急预案，未雨绸缪、有备无患，为2年来空间站建造任务的连战连捷铸牢“安全屏障”。（记者：黄国畅 胡煦劼 屠海超）

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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