原标题：中国联通召开2022年三季度业绩说明会：抢占数字经济高地 ，擘画高质量发展蓝图

11月29日，中国联通A股公司在上证路演中心召开2022年三季度业绩说明会，中国联通董事长刘烈宏、总裁陈忠岳、财务负责人兼董事会秘书李玉焯出席本次活动。

会上，中国联通就数字经济、公司价值、网络建设、股东回报、工业互联网、联通云、战投合作等诸多提问予以回复。

抢占数字经济高地，为数字中国发展注入新动能

当前，数字经济已成为经济高质量发展的重要增量，更是中国式现代化发展的强劲动能之一。中国联通董事长刘烈宏表示，站在数字经济新风口，中国联通将强化网络强国、数字中国建设的担当作为，更好地发挥中国联通的“国家队、主力军、排头兵”作用。

网络建设方面，刘烈宏表示，网络是中国联通高质量发展的基础和根本，公司十分重视精品网络建设，通过持续有强度有精度有力度的投入，坚决提升网络品质。新战略实施以来，中国联通把加强精品网络建设作为事关战略全局的基础工程，聚焦“四张精品网”建设，下大力气提升公司核心竞争力、可持续发展能力和价值创造能力，为高质量发展进一步筑牢网络底座。

工业互联网方面，刘烈宏指出，工业互联网是智能制造的实现路径，智能制造则是工业互联网发展的重要方向，两者作为“一体之两翼”，为我国经济高质量发展注入强大的动力，中国联通将从全力打造“5G+工业互联网”主赛道的第一品牌、着力锻造“5G+工业互联网”新发展的最优能力、倾力成为“5G+工业互联网”大合作的第一选择三方面出发，持续推动我国“5G+工业互联网”规模化发展。

数字经济发展浪潮下，“云”已成为推动社会数字化转型的坚实底座之一，前三季度，联通云加速发展，收入实现翻倍，增幅领先行业。

谈及联通云时，刘烈宏认为现阶段“联通云”已经树立了“安全数智云”的品牌形象，形成了“安全可靠、云网一体、专属定制、经济实用、多云协同”的特色优势。

刘烈宏表示，联通云的核心优势体现在技术创新方面，联通云更领先、更安全、更融合；产业赋能方面，联通云更懂客户、更易定制、更可信赖；生态共建方面，联通云更开放、更深入、更全面。这一系列特点，共同推动联通云为数字政府、数字社会、数字经济发展贡献更大力量，也助力今年首三季度联通云的收入同比增幅超过142%。

根据国际权威咨询机构IDC报告，2022上半年中国公有云服务市场中联通云IaaS、PaaS、IaaS+PaaS市场份额增速位列所有厂商之首，PaaS排名前进2位，连续三个季度保持增速第一。

展现数字时代红利，擘画高质量发展蓝图

针对近期公司发生的一系列重要事项，中国联通在本次业绩说明会上也一一予以了回应。

针对工信部批准重耕900MHz频段，刘烈宏表示900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信“黄金”频段，此次工信部批准中国联通使用900MHz频段开展5G业务，将有利于公司加快建网速度，降低投资成本，提升网络竞争力；丰富商用场景，增强服务感知，提升业务竞争力。

11月以来，监管机构明确提出要“探索建立中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”，联通A股股价也实现三次涨停。现阶段如何看待中国联通的价值，成为业绩说明会上投资者关注的重点。

对此，刘烈宏表示，不能再用老眼光看电信行业，估值模型需要与时俱进重塑，数字经济为中国联通提供了转型升级的新蓝海、动能转换的新引擎、价值提升的新空间，而中国联通作为数字经济发展的国家队、主力军和排头兵，其独具特色的能力体系，能够实现数字价值的最大红利，倍增在数字经济领域的投资价值，面向数字经济蓝海的新发展，中国联通正在加快兑现转换为前景确定的新价值，中国联通兼具成长和价值的双重投资属性，投资中国联通就是投资确定的未来！随着数字经济的快速发展，中国联通的价值也必将被越来越多的投资者认可。

就公司与战略投资者合作问题，中国联通总裁陈忠岳回应，中国联通下属子公司联通创投拟与腾讯创投新设的合营企业，从长远看，将显著放大双方在产品研发、网络云化以及营销服务的优势，壮大CDN、边缘计算产业链，持续为双方相关业务赋能。陈忠岳还表示这次与腾讯的合作，是公司诸多合作中的一项探索，混改以来，公司与战投伙伴合作深度、广度不断拓展，取得了一系列令人欣喜的成果，改革红利持续显现。

股东回报方面，中国联通财务负责人兼董事会秘书李玉焯表示一直以来，中国联通都致力于成为投资者前行路上的可靠伙伴，将长久、稳健、可持续的股东回报放在公司发展的重要位置，希望同长期持有公司股票的投资者一同分享公司长远发展的价值红利。

2022 年前三季度，中国联通营业收入和归属于母公司净利润绝对值再创上市以来的同期最高水平。未来，中国联通将持续全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动高质量发展，围绕“网络强国、数字中国、智慧社会”建设，全面推进“1+9+3”战略规划体系落地实施见效，强供给稳增长，抓改革促发展，防风险保安全，坚定提升公司核心战略能力，为股东、客户及社会创造更大价值。

(责编：董童、李源)

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