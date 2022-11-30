辛文

原标题：咸阳高新区：打造“元宇宙产业先行区”

11月28日，咸阳高新区管委会发布《咸阳高新区建设“元宇宙产业先行区”行动方案》，提出按照“一个目标、三个发展路径、五个应用场景”的“一三五”发展思路，优先布局元宇宙发展新赛道，加速“数字产业化、产业数字化”，推动数字经济更好赋能高质量发展。

确立一个目标

行动方案给出一个清晰目标：力争到2025年，咸阳高新区元宇宙产业体系初具雏形，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到15%，推动数字技术与实体经济融合取得显著成效，元宇宙相关产业成为高新区的“第二条增长曲线”。

聚焦三个路径

行动方案提出“促产业、拓空间、聚人才”三个发展路径。依托高新区电子显示全产业链，以“屏”为核心，瞄准元宇宙显示终端细分领域，推动先进智能显示技术在高新区落地产业化，全力打造“中国屏谷”特色品牌。启动建设“大秦元宇宙智能综合体”项目，利用聚梦悠咕数字文汇中心、数字经济示范园等元宇宙产业园区孵化一批元宇宙创新产品和项目，打造在西北地区具有影响力的“元宇宙创业圈”。组建“大秦元宇宙”创新发展研究院（大秦元宇宙智库），每年定期举办元宇宙领域“会、展、赛、论、谈”等多项活动，为人才提供展示的舞台、创业的土壤。

推进五大场景应用

在“元创新”方面，以秦创原科技成果转化先行区为平台，全面承接元宇宙领域科研成果转化落地，每年安排5000万元资金对智能显示、NFT、VR/AR、智能芯片、数字孪生、人机交互、区块链等元宇宙关键技术协同攻关给予支持，让更多元宇宙技术研发在秦创原、转化在高新区。

在“元城市”方面，构建3D可视化城市空间平台，启用“无人机自动巡查”，建设高新区“城市大脑”指挥大厅，全域立体化、视频化覆盖，实现“一屏全面感知、一厅全线调度”的城市精细化治理。新建智慧路灯、智慧停车、智慧公交、智轨等项目，完善新型基础设施建设，打造元宇宙智慧城市样板。

在“元政务”方面，推出高新区数字人“高小新”，采用视频、语音拟人化的多元交互手段，为群众提供及时方便、精准高效的办事服务，打造“24小时不打烊”智慧政务大厅。

在“元制造”方面，加快高新区四大主导产业转型升级，不断拓展产业新领域，推动工业企业技术升级迭代，聚焦彩虹光电、冠捷科技、康惠制药、中科启航、天成航材、华芯半导体等骨干企业，探索采用工业数字孪生等前沿技术应用，建设3-5家数字孪生示范车间、智能工厂，打造“工业元宇宙标杆企业”。

在“元文旅”方面，着力建设“O世代”年轻力中心（大秦元宇宙智能综合体），引入知名文化IP和NPC（非玩家角色），布局游戏会展、创意办公、智慧酒店、主题餐饮等业态，以声光电等高科技技术，构建面向年轻人的网络聚集、场景互动、创新创意等吃住游玩购为一体的大秦元宇宙智能综合体，打造沉浸式网红街区。在商业综合体、体育馆、图书馆、音乐厅、博物馆、公园等规划建设过程中，深度运用VR、AR、人工智能、物联网、大数据等前沿技术，打造文旅服务新场景的新尝试，开启高新区元宇宙产业发展新时代。

(责编：董童、李源)

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