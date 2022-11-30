原标题：东易日盛陈辉出席2022中国企业家博鳌论坛：传统家装的数字化变革就是振兴之路

11月25日至28日，2022中国企业家博鳌论坛在博鳌亚洲论坛国际会议中心举办。东易日盛集团董事长陈辉受邀线上出席论坛，并发表了主旨演讲《传统家装的数字化变革就是振兴之路》。

近年来，受多种因素影响，家装行业的市场竞争越发激烈。一方面，家装企业面临获客难、转化率低、成本高、精准度低、转化难等问题，企业的投入和回报不成正比，支出大于回收，家装行业整体面临现金流枯竭的问题。再加上线下客流减少，“如何活下去”成为了家装企业的关键词。

东易日盛集团董事长陈辉认为，面对危机，只有坚定进行数字化变革才是求生之路。

数字化变革能提升家装企业的竞争力 —— 提高企业效率、提升客户体验。东易日盛数装是客户与企业的双向奔赴：客户更精准地接收家装信息，企业获取更多有效客户线索；东易日盛数装更是客户与企业的共赢：客户轻松获得喜欢的设计方案、企业也能大幅提升设计效率；客户能够在签单前掌握精准预算、企业大幅提升转化效率；客户一键签约、企业一键下单，系统自动排期无错漏；客户可随时参与管理、自由评价、公开分享，获得良好装修体验，全程智能交付流程（生产、供货、施工），企业提高运营管理效率；客户资料云存储、企业随时调取解决售后问题。

如今，80、90甚至00后逐渐成为家装行业的主要消费人群，新生代消费者引领的新消费时代，对于生活居住条件、家居审美、家居质量的要求正在不断提升，而能够支付的价格却不断下降，只有同时满足个性化和高性价比的数字化家装才能达到新生代消费者的家装需求。

东易日盛依靠数字化家装的绝对领先优势，已经在产品、服务、体验等各方面赢得了客户的认可，这就是家装企业的振兴之路.

(责编：董童、李源)

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