人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

东易日盛陈辉：传统家装的数字化变革就是振兴之路

2022年11月30日17:01 | 来源：环球网
小字号

原标题：东易日盛陈辉出席2022中国企业家博鳌论坛：传统家装的数字化变革就是振兴之路

11月25日至28日，2022中国企业家博鳌论坛在博鳌亚洲论坛国际会议中心举办。东易日盛集团董事长陈辉受邀线上出席论坛，并发表了主旨演讲《传统家装的数字化变革就是振兴之路》。

近年来，受多种因素影响，家装行业的市场竞争越发激烈。一方面，家装企业面临获客难、转化率低、成本高、精准度低、转化难等问题，企业的投入和回报不成正比，支出大于回收，家装行业整体面临现金流枯竭的问题。再加上线下客流减少，“如何活下去”成为了家装企业的关键词。

东易日盛集团董事长陈辉认为，面对危机，只有坚定进行数字化变革才是求生之路。

数字化变革能提升家装企业的竞争力 —— 提高企业效率、提升客户体验。东易日盛数装是客户与企业的双向奔赴：客户更精准地接收家装信息，企业获取更多有效客户线索；东易日盛数装更是客户与企业的共赢：客户轻松获得喜欢的设计方案、企业也能大幅提升设计效率；客户能够在签单前掌握精准预算、企业大幅提升转化效率；客户一键签约、企业一键下单，系统自动排期无错漏；客户可随时参与管理、自由评价、公开分享，获得良好装修体验，全程智能交付流程（生产、供货、施工），企业提高运营管理效率；客户资料云存储、企业随时调取解决售后问题。

如今，80、90甚至00后逐渐成为家装行业的主要消费人群，新生代消费者引领的新消费时代，对于生活居住条件、家居审美、家居质量的要求正在不断提升，而能够支付的价格却不断下降，只有同时满足个性化和高性价比的数字化家装才能达到新生代消费者的家装需求。

东易日盛依靠数字化家装的绝对领先优势，已经在产品、服务、体验等各方面赢得了客户的认可，这就是家装企业的振兴之路.

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
为你盘点世界杯上的“黑科技”
　　
西部铁路建设进一步加快 西延高铁西安至铜川段开工建设
　　人民网北京11月30日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，11月30日，西安至延安高速铁路（以下简称西延高铁）西安至铜川段开工建设。这标志着西延高铁全线开工，西部铁路建设进一步加快，将为革命老区发展和乡村振兴注入新动力。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部