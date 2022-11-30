新华社北京11月30日电（记者张辛欣）记者30日从工信部获悉，工信部公布45个国家先进制造业集群名单。这45个国家先进制造业集群包括深圳市新一代信息通信集群、无锡市物联网集群、上海市集成电路集群等，覆盖制造强国建设重点领域。

工信部有关负责人介绍，45个国家先进制造业集群2021年主导产业产值达19万亿元，布局建设了18家国家制造业创新中心，培育创建了170余家国家级单项冠军企业、2200余家国家级专精特新“小巨人”企业，成为推动制造业高质量发展的重要载体。

45个国家先进制造业集群中，新一代信息技术领域13个、高端装备领域13个、新材料领域7个、生物医药及高端医疗器械领域5个、消费品领域4个、新能源及智能网联汽车领域3个。

工信部有关负责人表示，下一步，工信部将紧紧围绕集群培育目标任务，创新思路举措，形成政策合力，加快构建省级、国家级、世界级集群梯次培育发展体系。

此外，工信部还公布了2022年度国家小型微型企业创业创新示范基地名单。

(责编：岳弘彬、白宇)

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