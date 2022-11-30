新华社酒泉11月30日电 题：携手圆梦启新程——写在神十四、神十五航天员乘组太空“胜利会师”之际

新华社记者黄明、李国利、张汨汨、黄一宸

神箭冲天，神舟遨游，“船舰”交会，太空会师。

11月29日23时08分，神舟十五号载人飞船在长征二号F遥十五运载火箭的托举下，在酒泉卫星发射中心发射升空。

11月30日7时33分，神舟十五号航天员乘组入驻中国空间站，与神舟十四号航天员乘组相聚“中国宫”。

在习近平总书记提出中国梦十周年之际，中国载人航天用这场壮阔的远征、浪漫的抵达，在中华民族铿锵行进的复兴之路上标记下新的坐标——

中国空间站从此开启长期有人驻留时代。

出征：圆梦之旅

戈壁滩的冬夜，滴水成冰。刺骨的寒风却吹不散航天人的激情与热血。

29日20时18分，身着乳白色舱内航天服的神舟十五号航天员费俊龙、邓清明、张陆，出现在酒泉卫星发射中心问天阁南侧门口。

这是中国空间站建造阶段的最后一次远征。

17年前，也是在这里，费俊龙顶风踏雪出征，与战友聂海胜一起乘坐神舟六号飞向太空，标志着中国载人航天工程实现了“三步走”中第一步的目标。

这一天，戈壁滩上的气温跌破40年极值，费俊龙再次作为指令长，踏上飞天征途。

这一次，“三步走”中第三步即将圆满收官，中国航天员在轨人数短期内达到6人，费俊龙还将与战友走出舱外，漫步太空。

飞天征途无垠，航天人步履不停。

“我的职业是航天员，飞天就是我的职责使命。”17年来，费俊龙各种训练从不停歇，随时准备再次出征苍穹。

为了这一刻，56岁的邓清明等了近25年。

一次次参加选拔，一次次失之交臂，一次次作为备份为战友祝福、壮行……有过失落，有过泪水，但从没有彷徨，更没有放弃。“我可以用一生去默默准备，但不允许在任务来临的时候，我却没有准备好。”

坚守飞天初心、永不停歇训练。受领神舟十五号飞天任务时，邓清明已是我国首批航天员中唯一一名没有执行过飞天任务、却仍然在参加学习训练和任务备战的现役航天员。收到“太空入场券”的那一刻，他反而十分平静：“想得更多的是珍惜机会、扎实训练、不辱使命，做一个让组织放心、让乘组放心的人。”

唯其坚持不懈，才有梦圆九天。

“甘愿为载人航天事业奋斗终身！”从面对五星红旗庄严宣誓的那一刻起，张陆已将生命融入了载人航天之梦。

通往太空的道路，从来没有捷径。面对难度极大、标准极高的训练，张陆坚持了12年。

模拟失重训练，需要身穿160多公斤重的水下训练服在深水里一次训练三四个小时；超重耐力训练，需要承受8倍重力加速度的重压……神舟十五号任务中，航天员需要多次出舱，舱外爬行距离大大增加。要想在浩瀚的太空顺利完成任务，就需要在地面进行千百次的训练。

“总指挥长同志，我们奉命执行神舟十五号载人航天飞行任务，准备完毕，请指示！”费俊龙朗声报告。

“出发！”中国载人航天工程总指挥、空间站阶段飞行任务总指挥部总指挥长许学强庄重下令。

乐队奏起激昂的乐曲，壮行的人们拼命挥舞手中的红旗与鲜花：“向航天员学习！向航天员致敬！愿你们成功！等你们凯旋！”

欢呼声中有稚嫩的童音——那是航天城的孩子们，还有参加北京冬奥会演唱的马兰花合唱团的“虎娃”们。

飞天梦深刻在中华民族的基因里。一代代中国儿童听着嫦娥奔月的故事、吟诵着把酒问天的诗句长大。

今天的孩子能够目睹中国神舟巡天的辉煌，见证中华民族千年梦想的实现。自信与自豪必将铸入他们童年的底层记忆，他们的未来，会有更加高远的抵达。

“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮，歌唱我们伟大的祖国，从今走向繁荣富强……”嘹亮的歌声响彻夜空，历次航天员出征，壮行的伴奏总是这曲《歌唱祖国》——载人航天，是华夏儿女共同的光荣与梦想。

十年前的这一天，习近平总书记向全世界宣示了中华民族伟大复兴的中国梦。

航天梦是强国梦的重要组成部分。十年扬帆，中国载人航天筑梦九霄，今朝梦圆。

志之所趋，无远弗届。梦想为舟，奋斗作桨。向着浩瀚星空，中国载人航天事业昂首挺进。

飞天：功成之战

29日23时08分，搭载神舟十五号载人飞船的长征二号F遥十五运载火箭点火发射。

巨大的轰鸣震颤大地，长箭喷吐烈焰稳稳升起，穿过墨蓝色的夜空，穿过一弯金色的弦月，奔赴无垠的天宇。

这是我国载人航天工程立项实施以来的第27次飞行任务，也是长征系列运载火箭的第452次飞行。

作为中国唯一一型载人火箭，长二F火箭被誉为“神箭”。30年间，长二F火箭全程参与了中国载人航天工程“三步走”战略的每一步，执行了从神舟一号至今的所有载人飞船和目标飞行器发射任务，成功率100%。

通过回传画面可以看到，随着长箭起飞，箭身上一片片浅色“盔甲”四散飘落——为了应对40年未遇的奇寒，工程人员专门为火箭提供空调送风，在火箭重要的部段贴保温层……多措并举，终于战胜低温挑战，创下载人航天征程上的又一个纪录。

迎朔风，战严寒，飞天征途上，类似的挑战无处不在。中国载人航天就是这样攻克一个个难关，排除一个个隐患，成就一次又一次震撼天地的起飞。

约10分钟后，船箭分离。神舟十五号载人飞船张开太阳能帆板，如同遨游海天的鲲鹏，行进在预定轨道上。舱内，航天员们面露微笑，松开手中的笔和本册，任其上下飘浮，开始体验太空的奇妙魅力。

地面，酒泉卫星发射中心主任邹利鹏宣布，神舟十五号发射任务取得圆满成功。

至此，中国空间站关键技术验证和建造阶段规划的12次发射任务全部胜利完成。

自2021年4月底天和核心舱发射以来，中国航天人用不到20个月时间，先后在文昌、酒泉两个发射场成功组织3次空间站舱段、4次载人飞船和4次货运飞船发射，同一发射场两次任务最短间隔仅12天。

连战连捷、任务全胜。三十而立的载人航天工程用优异战绩，在探索浩瀚宇宙的新征程上跑出了中国航天的“加速度”。

这是新型举国体制的胜利。在党中央的坚强领导下，“千人一枚箭、万人一杆枪”的中国载人航天事业，汇聚起跨部门、跨地区、跨专业至少数千家单位、数以万计科技工作者的协同攻关、共同奋斗，齿轮咬合般汇聚成强大的力量，助推中国航天跨越一个又一个科技的高峰。

这是自主创新精神的胜利。聚焦关键核心技术攻关，中国航天人依靠自己的力量实现尖端科技的重大突破，牢牢掌握推动科技发展的战略主动，掌握了一大批具有自主知识产权的核心关键技术，工程部组件和核心元器件国产化率达到100%。

今天，从高铁到汽车，从家电到食品，航天科技成果正在越来越多地向民用领域转化，数千项空间技术成果应用在卫星通信、导航定位、气象预报、减灾防灾、远程教育等领域。航天领域质量管理的技术手段和管理理念，也在民用领域得到越来越广泛的扩展应用。

会师：未来之约

从地面仰望，旷野上空群星透亮。灿烂星河间，有时可见一个轻巧灵动的身影——那是中国空间站轻轻划过夜空。

从太空俯瞰，神舟十四号航天员乘组第一次在空间站见证同伴从地球出发，履约而来。

200米……19米……载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接，神舟十五号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。

11月30日7时33分，翘盼已久的神舟十四号航天员乘组顺利打开“家门”，热情欢迎远道而来的亲人入驻“天宫”。

“胜利会师”的两个航天员乘组,在中国人自己的“太空家园”留下了一张足以载入史册的合影。

“午夜飞天，清晨会师，正好赶上热乎的早饭。”网友们幽默的评论，恰好道出了载人航天关键技术的突破。

作为载人航天关键技术之一，交会对接技术经过神舟八号到神舟十五号的一次次尝试，对接用时从44小时到6.5小时，已然日趋成熟。不久前的天舟五号任务，更创下了货运飞船2小时自主快速交会对接的世界纪录。

太空奇迹，源于一代代航天人筚路蓝缕、薪火相传。

航天科技集团五院空间站系统总指挥王翔曾回忆震颤心灵的一刻：查阅资料时，他看到了上世纪80年代的前辈们手写的轨道分析文件——没有大型计算机，没有个人电脑，没有打印机，当时的科研人员用手、用笔在稿纸上一行一行、一页一页地书写与演算。

“我常常在想，写下这些文件的人，未必能看见成功的这一天，但他们仍旧在默默地、无比坚定地研究着、书写着。” 王翔说。

载人航天事业是一场接力跑。神舟十五号的成功发射，是空间站建造阶段的最后一棒，也是空间站应用与发展阶段的第一棒。

“我们还不到歇口气的时候。”中国载人航天工程总设计师周建平说，接下来，工程将转入为期10年以上的应用与发展阶段，开展更大规模、更深层次的空间科学实验和技术试验。

中国空间站的建成，是中国人飞天征程上的重要里程碑，也是必经坐标点。中国载人航天探索的脚步不会只停留在近地轨道。两天前，中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室主任助理季启明表示，中国已具备开展载人月球探测工程实施条件，中国人九天揽月的梦想将在不远的将来成为现实。

昨天的梦想，成为今天的现实；今天的梦想，将是明天的约定。仰望星空，脚踏实地，中国人探索太空的脚步将迈得更稳更远。

海报设计：卓越

(责编：牛镛、赵欣悦)

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