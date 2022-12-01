人民网北京12月1日电 （记者杨曦）国家统计局11月30日发布数据显示，受国内疫情点多面广频发，国际环境更趋复杂严峻等多重因素影响，中国采购经理指数继续回落。其中，制造业PMI较上月回落1.2 个百分点至48.0%，非制造业PMI下行2.0个百分点至46.7%。

制造业PMI和非制造业PMI均已连续2个月处于收缩区间，下阶段走势将如何？对此，业内普遍认为，随着稳增长政策显效及疫情防控措施的进一步优化和落实，需求收缩和预期转弱的问题将得到改善，PMI会有所回升。

光大证券分析师高瑞东分析，向前看，一方面制造业、服务业新订单数均持续处于临界值以下，预期指数同步回落，需求偏弱问题突出，企业信心亟待增强；另一方面，在疫情防控二十条优化措施指引下，预计四季度经济受疫情冲击影响弱于二季度。后续，随着稳增长政策效应继续显现，疫情影响逐步减弱，经济有望延续恢复态势。

“12月制造业PMI在50%荣枯线下方的概率偏大。”财信国际经济研究院发布的报告分析，12月影响制造业PMI走势的因素主要有五方面：一是国内疫情多发频发，对制造业供需两端恢复形成扰动；二是全球货币政策同步紧缩、地缘冲突风险加剧，出口需求面临一定回落风险；三是国内房地产市场仍处于筑底阶段，短期仍将对工业生产形成拖累；四是随着稳增长政策进一步落地见效，未来市场需求尤其是基建投资需求有望加快释放；五是受益于国家战略规划，绿色改造和技术升级等需求释放将对制造业PMI形成支撑。

中信证券研究分析师程强表示，11月22日召开的国常会部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础，并决定向地方派出督导工作组，促前期已出台政策措施切实落地。预计待疫情形势稳定后，随着政策进一步发挥出效果，后续制造业PMI和非制造业PMI会有所回升。

下阶段，政策支持或需进一步加码。浙商证券发布的研报认为，稳增长、保就业仍是近期政策的首要目标，短期内的疫情反弹会对经济修复造成一定制约，但随着地产政策的渐次放松以及疫情防控措施的进一步优化和落实，需求收缩和预期转弱的问题将得到改善。

中国物流信息中心分析师文韬表示，目前疫情仍是拖累经济的最主要因素，对经济各环节及市场主体均有明显影响。要扎实稳住经济大盘，需要进一步统筹疫情常态化防控与经济社会发展：一方面，更精准更有效地防控住疫情，削弱疫情对经济恢复的扰动；另一方面，要继续贯彻落实稳经济一揽子政策措施和接续政策，就确保经济运行在稳定回升通道。

(责编：杨曦、吕骞)

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