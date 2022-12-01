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南水北调中线启动2022—2023年度冰期输水工作

2022年12月01日13:42 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月1日电（记者刘诗平）中国南水北调集团有限公司1日宣布，南水北调中线工程启动2022年至2023年度冰期输水工作。冰期输水期间，做好科学调度和有效应对，确保工程安全、供水安全、水质安全。

　　南水北调中线从丹江口水库陶岔渠首闸引水入渠，南水北上流经河南、河北、天津和北京。冬季气温降低和出现冰情，对冰期输水工作提出了更高要求。

　　南水北调集团董事长蒋旭光表示，南水北调集团将依托已建立的中线工程冰冻灾害应急组织体系，开展冰期输水工作。通过建立冰期气象、冰情监测制度、信息共享和预警会商等工作机制，提升风险分析预警能力。修订完善应急预案和突发事件现场处置方案，提升突发事件应急处置能力。采取动态优化调度方式，保障冰期输水各项工作有序进行。

　　目前，南水北调中线工程沿线104道拦冰索维护已安设到位，180套融冰设备检修及调试完毕，111套扰冰设备检修及调试完成，15座排冰闸及4套液压耙冰机检修工作已全部完成。

　　南水北调集团总经理汪安南表示，冰期输水期间，南水北调集团各相关部门和单位要强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，建立定期会商机制，加强同地方相关部门联系，建立冰期输水调度模型，依法规范各项工作制度和方案，确保中线工程运行安全。

　　2022年至2023年度冰期输水工作，预计从2022年12月1日开始，至2023年2月底结束。

(责编：岳弘彬、白宇)
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