人民网北京12月1日电 （记者余璐）记者从中国南水北调集团有限公司获悉，12月1日，南水北调中线工程启动2022—2023年度冰期输水工作，预计到2023年2月底结束。

根据国家气候中心预测，2022—2023年冬季气温变化的阶段性特征明显，2023年1月下旬至2月，冷空气强度逐渐加强，华北北部、华中西部等地气温较常年同期偏低，南水北调中线工程冰期输水形势严峻。

为做好冰期输水调度工作，按照水利部要求，中国南水北调集团有限公司提前谋划今冬明春冰期输水工作，以守护生命线的政治高度，坚决维护工程安全、供水安全、水质安全。制定了《南水北调中线干线工程2022—2023年度冰期输水运行工作方案》和《2022—2023年度冰期输水调度实施方案》，明确要求，输水过程中将密切关注气温、水温变化，根据实际气象、水情、工情及沿线用水需求，利用冰期输水调度模型采取动态优化调度方式，努力实现冰期多调水目标，促进工程效益充分发挥。

据了解，中国南水北调集团有限公司依托已建立的中线工程冰冻灾害应急组织体系，进一步修订完善应急预案和突发事件现场处置方案，针对曾发生过险情的部位以及距离北京最近的输水渡槽等，制定专项处置方案。同时，通过中线工程防洪信息管理系统、中线天气APP等信息手段，实现对暴雪、冰冻、寒潮等天气的动态监测。设置了4个冰情固定观测站，及时推送水温及冰情信息。此外，加强与沿线各级应急管理部门协调联动，充分发挥南水北调河湖长制作用，实现信息资源共享，进一步提升突发事件应急处置能力。

目前，南水北调中线工程沿线104道拦冰索维护安设布设已到位，180套融冰设备检修及调试完毕，111套扰冰设备检修及调试完成，15座排冰闸及4套液压耙冰机检修工作已全部完成。南水北调中线工程沿线已配置应急抢险保障队伍，设置冰期驻守点，配备应急抢险车、移动发电车、高压热水枪、冰钻等应急抢险物资和设备，全力保障南水北调中线工程冰期输水安全。

(责编：赵竹青、吕骞)

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