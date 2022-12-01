人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

南水北调中线工程启动2022—2023年度冰期输水工作

2022年12月01日15:57 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月1日电 （记者余璐）记者从中国南水北调集团有限公司获悉，12月1日，南水北调中线工程启动2022—2023年度冰期输水工作，预计到2023年2月底结束。

根据国家气候中心预测，2022—2023年冬季气温变化的阶段性特征明显，2023年1月下旬至2月，冷空气强度逐渐加强，华北北部、华中西部等地气温较常年同期偏低，南水北调中线工程冰期输水形势严峻。

为做好冰期输水调度工作，按照水利部要求，中国南水北调集团有限公司提前谋划今冬明春冰期输水工作，以守护生命线的政治高度，坚决维护工程安全、供水安全、水质安全。制定了《南水北调中线干线工程2022—2023年度冰期输水运行工作方案》和《2022—2023年度冰期输水调度实施方案》，明确要求，输水过程中将密切关注气温、水温变化，根据实际气象、水情、工情及沿线用水需求，利用冰期输水调度模型采取动态优化调度方式，努力实现冰期多调水目标，促进工程效益充分发挥。

据了解，中国南水北调集团有限公司依托已建立的中线工程冰冻灾害应急组织体系，进一步修订完善应急预案和突发事件现场处置方案，针对曾发生过险情的部位以及距离北京最近的输水渡槽等，制定专项处置方案。同时，通过中线工程防洪信息管理系统、中线天气APP等信息手段，实现对暴雪、冰冻、寒潮等天气的动态监测。设置了4个冰情固定观测站，及时推送水温及冰情信息。此外，加强与沿线各级应急管理部门协调联动，充分发挥南水北调河湖长制作用，实现信息资源共享，进一步提升突发事件应急处置能力。

目前，南水北调中线工程沿线104道拦冰索维护安设布设已到位，180套融冰设备检修及调试完毕，111套扰冰设备检修及调试完成，15座排冰闸及4套液压耙冰机检修工作已全部完成。南水北调中线工程沿线已配置应急抢险保障队伍，设置冰期驻守点，配备应急抢险车、移动发电车、高压热水枪、冰钻等应急抢险物资和设备，全力保障南水北调中线工程冰期输水安全。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
南水北调中线工程启动2022—2023年度冰期输水工作
　　人民网北京12月1日电 （记者余璐）记者从中国南水北调集团有限公司获悉，12月1日，南水北调中线工程启动2022—2023年度冰期输水工作，预计到2023年2月底结束。 根据国家气候中心预测，2022—2023年冬季气温变化的阶段性特征明显，2023年1月下旬至2月，冷空气强度逐渐加强，华北北部、华中西部等地气温较常年同期偏低，南水北调中线工程冰期输水形势严峻。…
业内分析：随着稳增长政策效应显现 PMI有望回升
　　人民网北京12月1日电 （记者杨曦）国家统计局11月30日发布数据显示，受国内疫情点多面广频发，国际环境更趋复杂严峻等多重因素影响，中国采购经理指数继续回落。其中，制造业PMI较上月回落1.2 个百分点至48.0%，非制造业PMI下行2.0个百分点至46.7%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部