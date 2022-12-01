人民网北京12月1日电 （记者余璐）11月30日，金沙江上游清洁能源基地开工建设的首座电站——华电苏洼龙水电站最后一台机组正式投产发电。至此，华电苏洼龙水电站4台机组共120万千瓦全部投产，金沙江上游清洁能源基地建设取得重大标志性进展。

金沙江上游清洁能源基地是国家“十四五”重点建设的九大清洁能源基地之一。华电苏洼龙水电站位于四川巴塘县和西藏芒康县交界的金沙江干流上，于2015年11月开工建设，2022年7月首台机组投产发电。该水电站总装机120万千瓦，全部机组投产后，年均发电量约55亿千瓦时，可节约标准煤180万吨，减少二氧化碳排放430万吨。

作为国家“十四五”规划102项重大工程之一，华电苏洼龙水电站采用国内先进的“智慧大坝”填筑技术确保大坝安全。华电苏洼龙水电站工程管理部负责人介绍说：“我们在大坝安装了516个精密测量仪器，利用北斗定位系统，对大坝填筑碾压进行实时全过程监控，定位误差控制到厘米级。”

“高原地区温差大，易导致机组安装过程中产生较大误差。为确保机组长期安全可靠运行，华电金沙江上游水电开发有限公司通过搭建保温棚、同时同地测量控温等方式‘分毫必争’，安装质量达到国内领先水平。”上述负责人说。

据了解，为秉承生态优先、绿色发展的理念，华电苏洼龙水电站建设创造了我国水电开发与生态环境协同发展的“金上模式”。建设的金沙江上游流域第一个升鱼机组合系统和集运鱼系统，可以让鱼儿坐上“电梯”实现洄游。投资1.07亿元建成的苏洼龙鱼类增殖站，2018年以来已累计放流鱼苗210万尾。

(责编：赵竹青、吕骞)

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