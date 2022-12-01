人民网北京12月1日电 （焦磊）数字经济是数字时代国家综合实力的重要体现，是构建现代化经济体系的重要引擎。国有企业作为带动高质量发展的中坚力量，迫切需要在新一轮科技革命和产业变革浪潮中发挥引领作用，加快推进数字化转型，推动新一代信息技术与制造业深度融合，打造数字经济新优势，更好发挥国企在国民经济中的主导作用。

当前，在数字经济浪潮中，数字化转型已成为企业的“必修课”。为鼓励国有企业充分发挥引领带动经济高质量发展的中坚力量，进一步推动我国数字经济蓬勃发展，2020年8月，国务院国资委印发了《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，就推动国有企业数字化转型作出了全面部署，提出面向企业数字化转型需要，加强资源整合优化，创新体制机制，培育行业领先的数字化服务龙头企业，研发和输出数字化转型产品和系统解决方案。

“高质量发展和世界一流企业的建设有一个特别重要的路径，就是创新驱动。”用友网络董事长兼CEO王文京表示，当前，全球企业创新发展的核心潮流是以数智技术驱动的商业创新，必须为客户提供基于新一代数智技术、真正云原生技术架构、创新应用架构的平台和应用服务，使能国有企业实现业务运营和管理的数智化升级与转型。

近年来，以用友为代表的国产软件企业不断加大研发投入，以创新技术、创新平台和创新应用助力大型国企数智化。结合用友长期服务数百万企业客户的经验与实践，王文京认为，巨型和大型企业推进数智化，首先要以规划作为指引，在指引下统一数据治理，并由统一的数智底座来支持数据治理的实现。

为了满足国内市场对数智化软件产品的需求，用友经过6年研发，打造了面向企业和公共组织的全新一代数智化产品“用友BIP”。王文京介绍，“用友BIP”在平台技术、应用架构、创新服务等方面实现多项重大突破与升级，达到全球领先水平，包括5项先进技术、6大领先应用架构、465项创新服务，覆盖智能财务、数智人力、数智采购、数智营销、智能制造、数智供应链、数智研发、数智项目、数智资产及协同工作等十大核心领域。

据了解，“用友BIP”PaaS平台iuap基于安全可控、自主创新的技术体系，打造企业数智化新底座，帮助企业实现技术、业务、决策的深度融合；在企业经营、生产运营层，“用友BIP”使能国企变革与创新，如基于事项会计的新财务架构，加速建设世界一流的财务管理体系；通过数智化重构组织能力、搭建干部管理体系等赋能高质量发展；打通投融资项目管理与资产管理，实现“资金-资产-资本”的良性循环；基于社会化商业模型和特征体系等领先的应用架构，助力国有企业强链补链、实现产业互联。

王文京表示，结合国有企业数智化转型的核心诉求，“用友BIP”在提供数智化转型解决方案的过程中，可以充分发挥业务运营和管理的替代价值，使能大型企业实现“在平稳飞行的过程中更换引擎”，推动国有企业更广更深地融入并完善全球供给体系，促进我国产业迈向全球价值链中高端。

据介绍，近年来，用友依托数智化底座，打造包括智能财务、数字人力、智慧采购、智能制造等多项应用的创新平台，赋能企业提升整体运行效率和产业链上下游协同效率，服务了一批批国有企业实现数字化转型。此外，用友在服务央国企的过程中带动一批产业生态公司协同创新，共建共营，为促进技术与产品的发展、完善产业链生态提供重要支撑。

《“十四五”数字经济发展规划》指出，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。

“数字中国建设涉及到我国经济、社会、产业、企业等全方位的数字化建设。”王文京表示，用友通过两个维度去参与构建数字中国建设，一是以产品和服务助力更多行业企业数字化转型；二是用友自身属于数字产业化的一员，通过自我发展，带动中国数字行业企业达到全球领先水平。

在数字化转型轨道前行的路上，“安全行驶”十分重要，国产化替代已经成为大型企业当下的迫切需求。王文京表示，数智化平台产品和服务，要同时兼顾两方面的要求，一方面要能够满足数字转型升级的创新需要；另一方面要结合信创国产化的要求，以保障经济、产业及供应链的安全。

“未来，在我国数字经济发展过程中，用友主要扮演两个角色。一是要成为企业和公共组织数字创新的平台和应用服务的提供者，服务千万家企业的数智化创新；二是构建和运营全球领先的企业服务产业平台，以汇聚更多生态伙伴形成社群，来带动整个产业生态的共同发展。”王文京说。

(责编：赵竹青、吕骞)

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