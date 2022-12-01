人民网记者 许维娜

“一座城，一家人，来了就是深圳人。”在深圳，这一句有着浓浓人情味的口号在冉一君新婚夫妇身上有着深厚的体现。冉一君和丈夫分别来自重庆与韶关，因为互联网交友平台而得以相识，并对未来一同在深圳生活有着相同的期盼。

20日，冉一君夫妇的婚礼在深圳举办，记者注意到，这是一场集体婚礼，包括冉一君夫妇在内共有22对新人参加，都是通过互联网社交平台相识。平台从上千位报名用户中筛选出22对新人，寓意2022成双成对。在仪式过后的“幸福起航”环节，22对新人用户共同在主题长卷中盖上“囍”与“福”字印章，祝愿新人带着美好的寓意踏上新的人生航线。

“要特别感谢爱聊这个平台，我和我的丈夫在这里相遇、相识、相知、相爱，并最终修成正果，也希望更多的有情人能够在互联网社交平台，找到合适的对象，让科技红利走进每个家庭。”冉一君在婚礼仪式上表示。

在活动上，深圳市政协四届五届副主席、原广东省政府参事张效民表示：“此次集体婚礼的举办，体现出中华民族传统婚礼婚庆的风俗，展现出强烈的历史文化自信，相信各位新人经历过这样终身难忘的美好时刻一定会永不忘记自己的责任。”

深圳市企业家协会党委副书记、执行会长康永魁表示：“非常荣幸来到集体婚礼的现场，希望今天走进婚姻的各位，用互联网社交平台为更多的年轻人、更多的情侣终成眷属发挥你们的光和热。也相信在未来的日子里，互联网平台可以借助科技优势，为更多的人建立他们美好的家庭助力。”

有关业内人士指出，此次集体婚礼的举办，正是科技点亮美好生活的体现。这也让大家看到，随着科技的发展，越来越多的人可以通过全新的方式来解决问题、创造价值。

如今，在婚恋市场，多家科技企业逐鹿其中，用户安全成为了各平台最为注重的方面。据了解，爱聊致力于打造用户交友诚信体系，鼓励并引导用户进行实名、真人、手机、学历等多项认证，通过AI+人工双重方式进行鉴别审核，目前已有超过九成的用户通过了真人认证。同时每月推行净网行动，对违规违法用户实行封号措施，加强用户交友安全。

同时，平台以去中心化的运营理念，推行算法平权，给予每一对用户平等的展示与匹配机制，并推出智能推荐算法与自主交友模式，为用户精准推荐互相有好感的异性，平均回复等待时间小于9秒，有效降低了门槛。

科技点亮生活，数字引领未来。作为此次活动的主办方，爱聊科技相关负责人表示，作为深耕婚恋市场的品牌，平台一直坚持利用自身优势，为单身男女提供更好、更优质的交友平台，致力于解决单身群体婚恋的社会问题，提升人们的幸福感。

(责编：赵竹青、吕骞)

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