新华社北京12月1日电（记者高敬）中国气象局12月1日发布，经过6个月的业务试运行和今年汛期的“实战”考验，风云三号E星、风云四号B星及其地面应用系统正式投入业务运行。

国家卫星气象中心主任王劲松介绍，两颗卫星在“实习期”表现出色，如今“转正”，在我国气象现代化进程中具有里程碑意义。

作为全球首颗民用晨昏轨道业务卫星，风云三号E星填补全球数值天气预报模式在晨昏时段卫星资料观测空白。在“梅花”“马鞍”等台风影响期间，利用其搭载仪器开展数值预报同化应用研究。结果表明，这颗卫星改善了预报偏差，观测预报互动进一步加强，提高了路径预报准确度。这颗卫星资料同化还增强了数值预报系统对降水的预报能力。

风云四号B星是我国新一代静止轨道气象卫星的首发业务星。在试运行期间，该星共启动22次加密观测，其快速成像仪机动观测能力在华北区域降水、青海强对流、东北冷涡、台风应急响应中发挥重要作用。

据介绍，业务运行后，风云三号E星将与风云三号C星和D星实现三星组网，每6小时为数值预报模式提供一次完整覆盖全球的观测资料，提高全球数值天气预报的精度和时效性。风云四号B星将与风云四号A星实现双星组网，进一步满足我国及“一带一路”沿线国家和地区气象监测预报、应急减灾的需求。

截至目前，我国已成功发射两代4型19颗风云气象卫星，其中7颗在轨运行，正持续为全球124个国家和地区提供数据产品和服务。

(责编：岳弘彬、白宇)

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