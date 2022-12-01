新华社北京12月1日电（记者于文静）为应对寒潮天气，保障畜禽安全过冬，最大程度降低灾害损失，农业农村部畜牧兽医局组织畜牧生产专家编制了《畜牧业应对寒潮暴雪天气技术指导意见》，提出5方面措施指导生产。

这是记者12月1日从农业农村部了解到的消息。

近日，受强冷空气影响，我国自北向南经历了一轮大范围寒潮降温过程，目前寒冷天气仍在持续。此次发布的技术指导意见提出以下5方面措施：

——加固和修缮畜禽棚舍。立即对畜禽棚舍和水、电等基础设施设备进行全面巡查、加固。因灾损毁圈舍一时难以修复的，要就地取材，修建简易圈舍。及时清理积雪，减少畜禽棚舍承重。

——做好保暖防冻。及时添置防寒保暖设施设备，牛羊舍和开放式的猪禽舍要挂好草帘或盖上塑料薄膜等，以提高舍内温度。可在白天气温较高时段进行畜禽舍通风换气。

——强化饲养管理。在保障饲料营养全面的前提下，应在畜禽日粮中适量添加能量饲料（如玉米、油脂等），提高畜禽自身御寒能力。注意饮水卫生。

——加强饲草料储备和畜禽销售。做好饲料、取暖燃料、疫苗、消毒药品等应急物资储备。牧区要全面摸底排查，对于存在饲草料储备缺口的，要积极联系周边地区，协调调运等事宜。组织做好产销衔接，畅通运输和销售渠道。

——抓好动物防疫工作。严格执行养殖场生物安全管理制度，及时进行养殖场所、周围环境等消毒灭源。密切关注疫情动态，加强疫情巡查。

(责编：岳弘彬、白宇)

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