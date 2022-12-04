航天员乘组完成首次在轨交接
中国空间站正式开启长期有人驻留模式
2022年12月04日04:41 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月3日电 （记者余建斌、吴月辉、林渊）据中国载人航天工程办公室消息，12月2日晚，神舟十四号、神舟十五号航天员乘组进行交接仪式，两个乘组移交了中国空间站的钥匙。这是中国航天员乘组完成的首次在轨交接，中国空间站正式开启长期有人驻留模式。
神舟十四号航天员乘组已完成全部既定任务，将于12月4日乘坐神舟飞船返回东风着陆场。
目前，着陆场及各参试系统正在开展迎接航天员返回的各项准备。12月1日晚，神舟十四号搜救回收任务组织最后一次全系统综合演练，进一步检验了着陆场系统搜救回收任务组织能力、着陆现场航天员救援的组织实施能力。目前，东风着陆场直升机搜救分队、空运机动搜救分队、地面搜救分队、着陆区周边民兵分队等各方搜救力量已经就绪，东风着陆场做好了迎接神舟十四号飞船返回的各项准备工作。
这次，神舟十四号飞船是在夜间返回，东风着陆场立足最困难、最复杂、最寒冷、最黑暗情况，制定飞船跟踪测量方案、返回舱搜索回收方案、航天员现场救援方案等。他们还持续进行技术升级，建设天空地一体化搜索引导体系；筹措各类物资器材，包括照明和御寒物资等；重点开展返回舱倒扣、舱口被掩埋、舱体变形等极端情况的处置训练，确保圆满完成这次搜救回收任务。
《 人民日报 》（ 2022年12月04日 04 版）
(责编：牛镛、赵欣悦)
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