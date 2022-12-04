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我国显示面板年产能达到2亿平方米

2022年12月04日05:53 | 来源：新华网
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新华社北京12月3日电（记者张辛欣）记者从工信部获悉，我国新型显示产业规模持续扩大，显示面板年产能达到2亿平方米，有力支撑智能手机、电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等领域应用。工信部副部长王江平表示，工信部将引导重点区域合理布局，提升产业链供应链韧性，推动新型显示产业向价值链中高端跃进。

在近日于四川成都召开的2022世界显示产业大会上，中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业发展现状与趋势洞察》显示，我国新型显示产业规模持续增长，2012年至2021年，年复合增长率达到25.8%。从区域来看，珠三角地区产能规模最大，中西部地区近年来产线建设速度加快。天眼查数据显示，我国现有新型显示相关企业1.9万余家。

中国电子信息产业发展研究院党委书记刘文强表示，显示无处不在的特征日益凸显，不断赋能消费电子、数字文创、数字医疗等领域。我国已成为全球显示产业重要的研发和生产基地，产业链协同发展趋势明显。

新型显示产业是信息时代的终端基础和数字经济的关键领域，是基础性、先导性和战略性产业。王江平表示，工信部将把握新型显示产业发展特点，深入落实产业规划，推动资源要素集聚和整合，引导重点区域合理布局，坚持创新驱动发展，加快培育新技术、新产品、新业态、新模式。与此同时，面向数字经济发展需求，提升显示技术赋能经济发展的水平。

(责编：赵欣悦、牛镛)
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