中国物流与采购联合会：11月电商物流总业务量小幅回升
中新网12月3日电 3日，中国物流与采购联合会发布2022年11月份电商物流指数。数据显示，11月电商物流总指数回落幅度明显收窄，电商物流总业务量小幅回升。
中国物流与采购联合会和京东集团联合调查的2022年11月中国电商物流指数为106.6点，比上月回落0.3个点。从9个分项指数看，总业务量指数、农村业务量指数、满意率指数和成本指数有所上升，履约率指数、人员指数、库存周转指数、物流时效指数有所回落，实载率指数与上月持平。
受疫情等因素影响，11月电商物流总指数继续回落，但回落幅度明显收窄。与10月指数下降主要来自于需求端不同，11月受传统电商购物节刺激，电商物流总业务量和农村业务量均有所上涨，但上涨幅度未能弥补指数在10月的降幅，说明我国电商物流市场恢复进程仍存不确定性。11月总指数回落主要来自于供给端，受疫情影响，快递流通受阻，大部分供给端分项指数均未能实现上涨，其中物流时效和履约率指数降幅较大。后期来看，疫情防控政策调整是电商物流市场恢复的积极因素，但线上消费需求在11月集中释放后，12月电商物流指数仍有较大不确定性。
电商物流总业务量小幅回升。11月份，电商物流总业务量指数为116.9点，比上月提高0.3个点。分地区来看，除东部地区外，其他地区均有所回升，东北和西部地区低于全国平均水平，但回升幅度较大。
农村电商物流业务量明显回升。11月份，农村电商物流业务量指数为118.2点，比上月提高1.4个点。分地区来看，全国所有地区农村业务量指数均有所回升，东部和中部地区高于全国平均水平。
11月份，满意率指数实现3个月连续上涨，达到98.2点，接近2月98.4的年内高点。实载率指数保持不变，继续维持年内新高。履约率指数由升转降，库存周转指数、物流时效指数、人员指数连续两个月回落。成本指数相比上月提高0.4个点。
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