12月2日，中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员周斌在发布会上介绍研究成果。新华社记者 张建松 摄

新华社上海12月3日电（记者张建松、丁汀）中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员周斌，带领张少华、赵欢等研究组成员，开发了一种独特的遗传操作技术——邻近细胞遗传学技术。研究组利用该技术，以小鼠为研究模型，揭示了生物体内细胞也会“搬家”，并且自身功能会随着新的“邻居”和生活环境不同而改变。相关研究成果2日发表于国际学术期刊《科学》。

12月2日，在中国科学院分子细胞科学卓越创新中心实验室，周斌（左）和赵欢讨论实验数据。新华社记者 张建松 摄

“这就好比我们熟悉的‘孟母三迁’故事，每搬一次家，孩子就会受到周围同伴和环境的不同影响。细胞也是如此。”周斌说，“生物体内的细胞不仅会‘搬家’，而且每搬一次家，细胞在形态结构和生理功能等方面都会表现出不同特征，甚至它们的命运也会因环境而变化。”

12月2日，在中国科学院分子细胞科学卓越创新中心实验室，周斌（右）指导张少华进行实验。新华社记者 张建松 摄

肿瘤在发生过程中，肿瘤细胞会“招募”周围组织中的血管迁移至肿瘤。利用邻近细胞遗传学技术，研究组直观地展现了不同阶段肿瘤细胞和血管内皮细胞间的动态相互作用；并通过长时程追踪，首次发现肿瘤血管内皮细胞会迁移到肿瘤外包膜。

12月2日，在中国科学院分子细胞科学卓越创新中心实验室，周斌（右）和赵欢（中）、张少华一起分析组织切片。新华社记者 张建松 摄

“如何在复杂的体内环境中，精准直观地揭示细胞间相互作用，一直是各国生命科学家致力于解决的技术难题。”周斌说，“10年来，我们先后培育了50多个小鼠品系，才能在多种组织中，实现对相邻细胞的精准定位和永久示踪。”

业内专家认为，这一新技术突破了传统示踪技术的局限，实现了邻近细胞的遗传操作，为发育生物学、干细胞生物学、免疫学和肿瘤学等众多领域研究提供了新的研究思路和技术支撑，具有广阔应用前景。

(责编：赵欣悦、牛镛)

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