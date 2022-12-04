原标题：广西：科技服务“沉”下去 乡村产业“旺”起来

近日，广西玉林市兴业县沙塘镇富旺村迎来今冬首次寒潮。“天气转冷，要抓紧完成清园、修剪等工作，以免影响来年挂果。”兴业县农业科学研究所科技特派员梁远彬一大早便来到果园，给种植户讲解冬季果树管护技术。

到田间地头为产业“把脉开方”，给农户答疑解惑，是梁远彬的日常工作之一。

“我家种有30亩三红蜜柚，去年产值10万元。”富旺村种植户吴声毅说，今年科技特派员来到村里，教大家保花保果，增施有机肥，不仅柚子肉质变得柔软鲜嫩，产量和产值也大幅提高。

当地科技特派员还“牵线搭桥”，联系专家团队，对兴业蜜柚进行品种改良。“通过高接换种等系列技术，兴业蜜柚的品质得到很大提升。”梁远彬说。

如今，富旺村的蜜柚获得了绿色食品认证，蜜柚产业逐步成为兴业县果业振兴的一张新名片。

在田间地头讲解秋冬菜管护要求，在牲畜圈里传授牛羊育肥技术……和梁远彬一样，在广西，许多科技特派员活跃在乡村生产一线。

在广西兴业县石南镇一家养殖企业，科技特派员和企业工作人员一起观察鸡苗发育情况。新华社记者曹祎铭 摄

在南宁市良庆区那马镇的雄牛牧业有限责任公司养殖场内，广西兽医研究所科技特派员彭昊正与养殖户采集奶牛的粪便，用以检测病菌，并一起讨论冬季奶牛疫病防控工作。

这个有着近500头牛的现代化养殖场，不仅是彭昊和同事们服务的对象，也是他们在产业一线施展技术才能的实践地。

今年7月，养殖场的小奶牛频频腹泻，雄牛牧业技术顾问李祖平十分头疼。彭昊团队收到求助信息后，迅速赶来，经过采样分析，很快找出了病因。

“通过科技特派员的帮助，这里的奶牛生病率、死亡率下降了5%左右，牛奶产量也有一定提升。”李祖平说。

隔几天下乡一次，每年下乡服务农民上百天，一年至少为农业生产者举办30期果蔬栽培技术培训……广西大学农学院科技特派员唐小付的身影频频出现在田间地头。“我喜欢泡在田间地头，菜地、果园、大棚，怎么看都亲切。”唐小付说。

在桂林市龙胜各族自治县、资源县，广西师范大学科技特派员邓荫伟帮助当地建立油茶丰产示范林；在南宁横州市石塘镇潭宽村，广西农业科学院科技特派员邹成林帮助农户实现玉米全株收获利用，1亩玉米地总产值超6000元；在崇左市龙州县、宁明县，广西南亚热带农业科学研究所科技特派员马文清帮助蔗农改良上万亩高产高糖甘蔗新种，助力农民增收……

据介绍，科技特派员制度推行多年来，广西科技特派员队伍从无到有，从个别市县的小队伍发展到覆盖全区的大规模团队。仅2016年1月至2022年7月，广西就选聘乡村科技特派员近2.5万人次，覆盖1.1万个村（社区）的种养基地、农户点，开展科技培训205.2万人次。

“我们加大人才下沉、科技下乡、服务‘三农’力度，完善科技特派员激励机制，打造一支常年活跃在县、乡、村的科技服务大军，为乡村振兴注入澎湃动力。”广西壮族自治区科技厅党组书记、厅长李国忠说。（新华社记者农冠斌）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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