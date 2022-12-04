中老铁路客货运输量质齐升
2021年12月3日，中老铁路全线通车运营。一年来，中老铁路始终保持安全稳定运行，已成为中老人民的发展路、幸福路、友谊路，不仅为两国人民带来巨大福祉，也为共建“一带一路”和推动构建人类命运共同体提供了示范。中国国家铁路集团有限公司最新数据显示，截至今年12月2日，中老铁路累计发送旅客850万人次、货物1120万吨。
“中老铁路开通运营以来，国铁集团坚持高标准、可持续、惠民生，与老方密切协作，切实把中老铁路维护好、运营好，把沿线开发好、建设好。”国铁集团国际部负责人介绍，一年来，中老铁路客货运量持续增长，服务品质显著提升，辐射效应不断增强，国际物流黄金大通道作用日益凸显，为服务两国民众便捷高效出行、畅通国内国际双循环、促进中老经济走廊建设发挥了积极作用。
中老铁路的运营，让两国人民交往更加通畅。“复兴号”“澜沧号”动车组运行安全、绿色、快捷、舒适，大幅缩短了沿线城市间时空距离，成为两国民众出行首选。铁路部门科学分析客流变化，精准投放运力，丰富客运产品供给，优化站车服务举措，较好满足了旅客出行需求。国内段，日均开行客车42列，累计发送旅客720万人次；老挝段，日均开行客车6列，累计发送旅客130万人次；实行多语种服务和计次票、定期票新型票制，实现动车组与普速列车共线运行，方便老挝人民乘坐火车出行。
中老铁路还在中国和东盟间构建起一条便捷国际物流大通道，运输时间和物流成本大幅压缩，运输需求十分旺盛。中老铁路单月货运量、跨境货运量等指标屡创新高，目前较开通首月分别增长约3.5倍、4倍，发送跨境货物累计超190万吨。全线已开通14个货运站，建成泰国曼谷、林查班和越南胡志明、海防等城市海外集装箱还箱点，货物运输更加便捷。海关部门加强沟通协调，积极推行快速通关和转关模式，大幅提升口岸通关效能，逐步压缩货物通关时间，实现昆明至万象最快26小时直达。创新“中老铁路+中欧班列”“中老铁路+西部陆海新通道班列”国际运输模式，开行定点、定时、定线、定车次的中老“澜湄快线”国际货物列车，跨境货物列车由开通初期的日均2列增加到目前的日均12列。
在中老铁路的运营管理中，中方注重提升老挝自身的发展能力，先后派出540名技术管理人员到老挝，协助开展铁路运营管理工作。加强老挝本土学员培训，700余名老挝员工培训合格后已参与到中老铁路运营工作中，成为老挝第一代铁路技术人才，为老挝未来发展提供了可持续的保障。中老两国员工携手合作，广泛采用卫星地图、无人机等先进技术手段，强化基础设施巡查、检修和维护，深入开展防洪防汛等安全专项整治，确保了设备设施质量状态持续良好，经受住了繁忙客货运输和特大雨季、地震等自然灾害的严峻考验，确保了国际运输通道安全畅通。
中老铁路开通运营一年来，促进了区域互联互通和互利共赢，给中国、老挝以及邻近的东盟国家企业和民众带来了实实在在的机遇和红利，为沿线经济社会发展注入了强劲动力，成为各方共建“一带一路”和推动构建人类命运共同体的生动示范。（齐慧）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国内首条氢能工业车辆制造生产线正式投产
- 人民网北京12月3日电 （记者余璐）12月3日，由中国能源研究会燃料电池专委会主办的大湾区“氢陶都—绿色搬运体系”建设启动仪式暨广东新氢动力氢能工业车辆产线投产活动在广东举行，这标志着大湾区氢能工业车辆应用的示范效应在全国率先取得阶段性进展。 氢能是一种绿色低碳、应用广泛的二次能源，对构建清洁低碳安全高效的能源体系、实现碳达峰碳中和目标，具有重要意义。…
相关新闻
- 评论
- 关注