原标题：中老铁路客货运输量质齐升

2021年12月3日，中老铁路全线通车运营。一年来，中老铁路始终保持安全稳定运行，已成为中老人民的发展路、幸福路、友谊路，不仅为两国人民带来巨大福祉，也为共建“一带一路”和推动构建人类命运共同体提供了示范。中国国家铁路集团有限公司最新数据显示，截至今年12月2日，中老铁路累计发送旅客850万人次、货物1120万吨。

“中老铁路开通运营以来，国铁集团坚持高标准、可持续、惠民生，与老方密切协作，切实把中老铁路维护好、运营好，把沿线开发好、建设好。”国铁集团国际部负责人介绍，一年来，中老铁路客货运量持续增长，服务品质显著提升，辐射效应不断增强，国际物流黄金大通道作用日益凸显，为服务两国民众便捷高效出行、畅通国内国际双循环、促进中老经济走廊建设发挥了积极作用。

中老铁路的运营，让两国人民交往更加通畅。“复兴号”“澜沧号”动车组运行安全、绿色、快捷、舒适，大幅缩短了沿线城市间时空距离，成为两国民众出行首选。铁路部门科学分析客流变化，精准投放运力，丰富客运产品供给，优化站车服务举措，较好满足了旅客出行需求。国内段，日均开行客车42列，累计发送旅客720万人次；老挝段，日均开行客车6列，累计发送旅客130万人次；实行多语种服务和计次票、定期票新型票制，实现动车组与普速列车共线运行，方便老挝人民乘坐火车出行。

中老铁路还在中国和东盟间构建起一条便捷国际物流大通道，运输时间和物流成本大幅压缩，运输需求十分旺盛。中老铁路单月货运量、跨境货运量等指标屡创新高，目前较开通首月分别增长约3.5倍、4倍，发送跨境货物累计超190万吨。全线已开通14个货运站，建成泰国曼谷、林查班和越南胡志明、海防等城市海外集装箱还箱点，货物运输更加便捷。海关部门加强沟通协调，积极推行快速通关和转关模式，大幅提升口岸通关效能，逐步压缩货物通关时间，实现昆明至万象最快26小时直达。创新“中老铁路+中欧班列”“中老铁路+西部陆海新通道班列”国际运输模式，开行定点、定时、定线、定车次的中老“澜湄快线”国际货物列车，跨境货物列车由开通初期的日均2列增加到目前的日均12列。

在中老铁路的运营管理中，中方注重提升老挝自身的发展能力，先后派出540名技术管理人员到老挝，协助开展铁路运营管理工作。加强老挝本土学员培训，700余名老挝员工培训合格后已参与到中老铁路运营工作中，成为老挝第一代铁路技术人才，为老挝未来发展提供了可持续的保障。中老两国员工携手合作，广泛采用卫星地图、无人机等先进技术手段，强化基础设施巡查、检修和维护，深入开展防洪防汛等安全专项整治，确保了设备设施质量状态持续良好，经受住了繁忙客货运输和特大雨季、地震等自然灾害的严峻考验，确保了国际运输通道安全畅通。

中老铁路开通运营一年来，促进了区域互联互通和互利共赢，给中国、老挝以及邻近的东盟国家企业和民众带来了实实在在的机遇和红利，为沿线经济社会发展注入了强劲动力，成为各方共建“一带一路”和推动构建人类命运共同体的生动示范。（齐慧）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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