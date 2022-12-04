原标题：“邯郸数字成语VR展馆”亮相2022数博会

紧扣数字经济主题与前沿，“邯郸数字成语馆”亮相2022中国国际数字经济博览会。本届博览会坚持全球视野、国际标准，围绕“融合创新数字赋能”主题，邀请多家世界500强企业与国际领军IT企业，集中展示全球数字经济领域最新产品、技术和成果。

虚拟与现实融汇的数字成语街区、具备语言交互能力的数字人“邯丹丹”、可交互式体验古城赵都的成语之都……走进“邯郸数字成语馆”，浓浓的历史感与科技感迎面而来。结合古意盎然的邯郸特色历史文化建筑，辅以落英缤纷的光电效果，让观众沉浸式体验邯郸城市文化与成语文化的魅力。

据市文广旅局产业发展处张雷介绍，“邯郸数字成语馆”以3100年建城史与1584条成语典故文化为基础，以数字技术应用为支撑，打造了全国首创的中国首个成语数字人推广大使“邯丹丹”、中国首个成语地图等六大数字化成果，以不同维度弘扬邯郸传统成语文化。

同时，“邯郸数字成语馆”已全方位搭建线下体验平台与线上服务平台，通过数字成语邯郸馆、数字成语线下体验馆、邯郸数字产业交易服务平台落地数字产业创新、数字技术赋能、文化数字化传播板块，推动我市新型数字化产业与实体产业双优融合发展。

“邯郸数字成语VR展馆”数字化表达了中华成语文化绵延不断的生命力，将邯郸成语典故形成3000多年来薪火相传、生生不息的城市精神标识，构建邯郸市独一无二的“数字成语”多元一体化格局，助力数字成语文化出圈。（记者张英颖）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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