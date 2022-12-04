直面全球通胀难题，如何为实现金融稳定“开药方”？
通胀乌云正笼罩全球。世界银行行长马尔帕斯近期接受采访时称，全球通胀仍非常令人担忧。“我们经济增长缓慢，通货膨胀居高不下，而且许多国家都有衰退的风险。”直面全球通胀难题，如何为实现金融稳定“开药方”？
在国际金融论坛(IFF)2022全球年会上发布的《IFF2022年全球金融与发展报告》称，2023年通胀压力预计仍将持续，全球金融状况的收紧可能会导致更多的发展中经济体陷入债务困境。
通胀因何而起？IFF副理事长、摩根士丹利全球副主席、意大利前财长多梅尼科·西尼斯卡尔科表示，全球供应链正受到地缘政治因素的破坏，由此带来更多通胀问题。在他看来，通胀环境或通胀成因各有不同，解决方案自然也不一样。
例如，美国通胀是需求侧驱动的通胀，这是此前扩张性政策带来的结果，造成供给侧吃紧，所以美国通过加息能够应对通胀；而欧洲的通胀是供给侧驱动的通胀，比如能源供应受到扰动，所以不能单纯靠加息来解决。因此，各国央行应做好风险防控，权衡货币政策和金融稳定之间的关系。
贝莱德集团前董事总经理桑晓霓指出，通胀压力的另一个重要来源是采矿、石油等传统能源公司的转型，由于过去几年投资不足，当下出现了明显的通胀压力。财政政策对于金融稳定至关重要，美联储加息的溢出效应正给全球带来挑战。
尽管如此，参加国际金融论坛(IFF)2022全球年会的嘉宾普遍认为，全球系统性金融风险短期内不会出现。
桑晓霓称，上一次全球金融危机是因为金融体系过度发展造成的，而目前影响国际金融稳定的因素则主要是地缘政治的紧张，以及部分国家在货币政策和财政政策上越来越多的保护主义倾向。比如，一旦美联储开始加息，全世界都要承担加息的后果。
华安基金管理有限公司总经理张霄岭表示，2008年全球经济危机原因在于传统金融体系杠杆率过高，影子银行体系在流动性方面漏洞过多，而当前全球金融体系、特别是银行体系情况良好，尤其是在美国和日本，金融体系总体而言是稳定的。
“但是，通胀已经成为实实在在的风险，新兴市场国家过度依赖于能源进口，部分国家受困于疫情影响，全球供应链出现的问题与逆全球化结合，都可能导致通胀率高居不下。”张霄岭说。
对于高通胀该如何对症下药以实现金融稳定？IFF副理事长、上海市政协副主席周汉民认为，世界各国可以参考“中国经验”。
2013年至2021年，中国对全球经济增长的贡献率达到38.6%，超过美国。今年1月至9月，中国的通胀率为2%。周汉民说，这首先得益于农业丰收，其次在于能源价格的稳定，包括石油和天然气、煤炭价格以及绿色能源。
他指出，通过保持经济增长率、稳定就业供给、推出有效的货币政策，中国成为稳定世界经济的“压舱石”，解决供应链问题和通胀问题的“主力军”。
多位嘉宾也在发言中认为，各国不能只基于本国利益来制定政策，应该更多考虑与其他国家进行协调和合作。(记者 夏宾)
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