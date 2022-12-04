池黄铁路2标全部箱梁架设完成
12月2日，随着最后一榀箱梁安全平稳落在青阳京台高速大桥桥墩上，标志着由中铁十局三建公司承建的池(州)黄(山)铁路2标段全部箱梁架设完成，为下一步铺轨奠定基础。
据了解，池黄铁路是国家“八纵八横”高速铁路网的重要组成部分，自安徽省池州站至黄山北站，全长125.1公里，设计时速350公里。将连接宁安、合福、杭黄铁路，预算总投资183.7亿元人民币(下同)，其中黟县东至黄山北站段前期共线昌景黄高铁，后期根据实际客流增长情况预留直通线建设条件。
据介绍，池黄铁路箱梁制架包含青通河特大桥、小龙山大桥、缸窑大桥、潭村大桥等8座桥梁，均由三建公司池黄铁路青阳制梁场制架。青阳制梁场位于安徽省池州市青阳县牌楼村，承担共计78榀箱梁预制任务，其中32m箱梁73榀，24m箱梁5榀。梁场占地面积100亩，设置制梁台座3个，钢筋绑扎胎具2个，静载试验台座1个，双层存梁台座20个，梁场平均生产能力18孔/月，最大存梁能力40榀。
为确保箱梁顺利架设，池黄铁路项目部提前部署，多方紧密配合，从运输到架设，全过程制定专项方案和应急预案。项目部坚持控制源头关键，做好材料进场检验，加强技术交底，辨识关键工序和特殊过程工序，严控试验检测，做好原材、工序、半成品及成品检验，充分确保制架梁工作全程的有效性和可控性。
自梁场建设启动以来，池黄铁路2标不等不靠，全力推进，克服了酷暑高温、运架梁通道复杂等不利因素，严格控制架梁的每道工序。2022年1月12日首榀箱梁浇筑完成；5月12日通过梁场前置检验；5月14日通过局投产鉴定；5月28日通过箱梁生产许可证实地核查。历时10个月完成全部制架梁任务。
此次架梁完成后，池黄铁路2标将快速推进无砟轨道及隧道工程等剩余工程施工，推动工务提前介入、轨枕储备、CPIII建网测量等先导措施，积极为下一步铺轨创造条件。池黄铁路的建设将进一步拉动安徽省旅游业的发展，对于完善区域快速铁路网布局，加快皖南国际文化旅游示范区建设，促进沿线经济社会协调发展具有重要作用。(刘鸿鹤)
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