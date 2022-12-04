原标题：中国北斗应用融入民众生活 国际化步伐加速

在湖南长沙湘江新区，一辆大“眼睛”的蓝色清扫车正在“吃”路面垃圾。这是湖南阿波罗智行研发的L4级低速智能无人清扫车。

“它融合了北斗导航的智能驾驶技术，能精准识别障碍物，实施规划路径，实现百毫秒快速控制和厘米级组合定位，清扫能力强，不留缝隙。”湖南阿波罗智行工作人员介绍说。

随着核心技术不断取得突破，中国北斗卫星导航系统(以下简称“北斗系统”)已在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、救灾减灾、公共安全等领域得到广泛应用，赋能各行各业，涌现出一批新模式、新业态和新经济。

12月2日，2022北斗规模应用高峰论坛在长沙举行。中国北斗卫星导航系统工程总设计师、中国工程院院士杨长风线上作主旨报告时说，北斗系统开通以来，广泛进入了大众消费、共享经济和民生领域，深刻改变了民众的生活方式。北斗正在成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品定位功能的标配。

“北斗应用需求旺盛，行业应用不断深化，应用场景更加丰富。”中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其在线上致辞中说，中国卫星导航产业持续保持稳定高速增长态势，特别是北斗与物联网、无人驾驶、人工智能、区块链等战略性前沿技术加速融合，推动战略性新兴产业融合集群发展。

全国北斗卫星导航应用三大示范区域之一的长沙，大力推进“北斗+”“+北斗”有机融合，北斗技术早已“上天入地”，应用于智能驾驶、桥梁监测、交通管理、防灾减灾、公共安全等领域。“位于长沙高新区的湖南北云科技有限公司研发的‘北斗+智能网联汽车’系统，已在中国400多个城市上千个驾考场地投入使用。”长沙市人民政府副市长彭涛说。

在中国第三个“北斗应用示范城市”湖南岳阳市，北斗系统涵盖交通运输、船舶管理、防汛救灾、老人服务等领域。“已建有北斗车联网管理系统、北斗船舶综合管理系统、失智老人安全服务系统等应用项目。我们还在推进‘北斗+汽车电子标识’综合应用示范项目助力智慧城市建设。”岳阳市人民政府副市长陈阁辉介绍。

“远在天外，近在身边”的北斗应用前景亦让各地抢抓发展机遇。“我们会深化北斗与生态环保、智慧城市、通航产业、物流配送、大众消费等领域的融合创新，建设一批创新应用示范项目。”彭涛说，力争到2025年，长沙市北斗及相关产业规模突破500亿元人民币。

中国企业也在积极开拓国际市场，推动国产北斗兼容芯片、模块、终端等产品加速进入国际市场。冉承其介绍说，“国际海事组织认可北斗系统为全球海上遇险与安全系统。国际搜救卫星组织与中国成功签署北斗加入全球中轨搜救卫星系统协议”。

“从北斗一号到北斗三号，从双星定位到全球组网，从覆盖亚太到服务全球。”杨长风介绍，北斗应用产品已出口全球120余个国家和地区。

“这说明北斗‘走出去’具有很好的基础和优势。下一步，我们要更广泛参与国际合作与交流，推介北斗共享共赢发展理念，让更多国家了解北斗、认可北斗、应用北斗。”冉承其说。(记者 唐小晴)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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