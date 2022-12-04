央视网消息：据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年12月4日11时01分，神舟十四号载人飞船与空间站组合体成功分离。分离前，神舟十四号航天员乘组在地面科技人员的配合下，完成了与神舟十五号乘组在轨轮换、空间站组合体状态设置、实验数据整理下传、留轨物资清理转运等撤离前各项工作，与神舟十五号航天员挥手告别。后续，神舟十四号载人飞船返回舱将在地面指令控制下择机再入返回，在中国空间站出差183天的航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲即将踏上回家之旅。

东风着陆场地面搜救力量集结

目前，搜救回收任务也已经进入倒计时。为了实现舱落人到的目标，地面分队都做了哪些准备？我们来看一直跟随地面分队的总台央视记者刘洁稍早前发回的报道。

总台央视记者 刘洁：随着神舟十四号返回时间的临近，东风着陆场的搜救力量也做好了充分的准备。我们看到地面分队配备了很多车辆，比如说这辆小型搜索车，队员们都亲切地叫它“小搜”，搜救过程中，它会跑在整个队伍的最前面，作为“急先锋”的作用对返回舱进行搜索。它与传统的猛士车辆不同的是，它后面加装了一个后车厢，可以乘坐6名队员，加上前座的4名队员，这10名队员就有足够的能力对返回舱进行第一阶段的处理工作。

这次的任务是在严寒的冬季进行，又是晚上，这就给工作人员带来了很大的难度，针对这一情况，队员们都采取了哪些措施呢？神舟十四号搜救回收任务地面分队指挥员糟升对这些问题作了详细的介绍。

大树里测控点：航天员回家的重要一环

酒泉卫星发射中心大树里测控点是神舟十四号飞船返回测控链中的重要一环，能否第一时间准确捕获、定位返回舱，对预判返回舱落点位置起着重要的作用。在进行的第三次全系统综合演练中，大树里测控点的工作人员也为神十四乘组返回做了充分的准备。

总台记者 沈玲：这里是酒泉卫星发射中心大树里测控点，我身后的科技人员正紧张进行的就是神舟十四号飞船返回东风着陆场的最后一次全系统综合演练。如果把飞船返回的测控比作一场接力跑的话，那么他们就是着陆场系统迎接航天员回家至关重要的最后一棒。

酒泉卫星发射中心大树里测控区高级工程师 尹胜刚：大树里测控点的雷达主要担负着返回舱从再入大气层到开伞以后的外弹道测量任务，它获取的高精度测量数据作为引导源，精准的指引测控场区的其他设备及时捕获目标，同时也是落点预报的重要信息源，为搜索回收任务提供更好的测控支持。

对返回舱的连续跟踪和准确定位是实现精准搜救的前提，当返回舱进入大气层，与周围空气激烈摩擦，会形成一个高温高压的电离气体层，隔绝返回舱与地面测控站之间的通信联络，形成黑障区。这对各测控设备的跟踪能力提出挑战。

酒泉卫星发射中心大树里测控区高级工程师 尹胜刚：面对这种困难挑战，我们通过细致分析以往任务数据，总结经验教训，完善方案预案，开展针对性训练演练工作，来保证对返回舱的连续平稳跟踪，提升数据的质量。

同时，为了保证雷达设备在严寒天气下的跟踪精度和稳定性不受影响，大树里测控点对各个参试设备进行了深度“体检”。目前，大树里测控点共完成任务专项训练30余次，系统内连调联试3次，全系统综合演练3次，做好了任务准备。

(责编：宋心蕊、胡永秋)

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