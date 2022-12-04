以“世界大变局：共生与重构”为主题的国际金融论坛（IFF）2022全球年会于12月2日-4日在广州以线上会议的方式举行。

国际金融论坛（IFF）联合主席、联合国大会主席理事会主席、韩国前总理韩升洙，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃，新加坡国务资政尚达曼，美国前财长亨利·保尔森，全国政协副主席何厚铧，国际金融论坛（IFF）大会主席周小川发表开幕致辞。广东省副省长张新，广州市市长郭永航欢迎致辞。国际金融论坛(IFF)副理事长兼秘书长、世界银行原副行长、新开发银行原副行长祝宪主持开幕仪式。

本届年会由广州市政府同国际金融论坛（IFF）联合主办，邀请来自联合国、国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、新开发银行、国际清算银行等国际组织领导人，以及来自美国、英国、法国、新加坡、新西兰、菲律宾、土耳其、哈萨克斯坦、巴基斯坦等近百位全球财经政要和高盛集团、伦敦证券交易所集团、汇丰银行等数十位世界著名企业领导人出席并发表主旨演讲。各国嘉宾将在此次IFF全球年会中探讨在世界大变局中，面对疫情、经济和气候变化等多重挑战，全球格局及其变化趋势，以及国际社会可能采取的对策和战略调整，剖析全球新形势下竞争、变革和合作的关系，寻求全球格局共生与重构以及全面可持续发展的政策建议；讨论债务高企的国家在全球高通胀及美联储货币政策紧缩形势下的风险防范问题；讨论疫情反复、俄乌冲突、中美战略竞争对全球贸易、投资、产业链、供应链的冲击和重构，以及如何在全球化过程中平衡“安全”与“效率”的政策考量；探讨在全球气候治理和“碳中和”政策共识下，如何开展气候型资产结构调整，如何建立全球气候投融资激励约束机制，以及气候转型融资带来的机遇和挑战等问题。

今年，中国国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》（简称《南沙方案》），赋予南沙“立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台”的新定位，并明确指出要推动构建国际交往新平台，办好国际金融论坛（IFF）全球年会。聚焦新机遇，本届大会专门设置了两场大湾区圆桌会议，从产业升级发展和国际金融枢纽建设两个角度，邀请国内外专家学者出谋划策，贡献智慧。

与会嘉宾对目前全球经济出现的下行趋势表示担忧，认为各国应当采取开放和务实的合作携手应对地缘政治、疫情、通胀、债务以及气候变化等多重挑战。

韩升洙表示，“地缘政治的紧张局势使人们对战略竞争和国家安全的关切，超过了商品、资本和技术自由流动所带来的共同经济利益，给全球中长期经济增长前景蒙上了阴影。”韩升洙指出，技术和金融脱钩会给全球带来更大的损失，各国应重启交往和对话，避免出现最坏的分裂局面。为此他呼吁全球领导人以更加开放的胸怀，采取更多有利于全球福祉的行动。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在致辞中表示，世界正处于危急关头，防止气候灾难的窗口正在迅速关闭。各国正在努力应对生活成本危机、利率上升和迫在眉睫的经济衰退，实现可持续发展目标的机会正在溜走。

古特雷斯呼吁，重塑发达国家与新兴经济体之间的信任。他说,“只要齐心协力，我们就能共克时艰，建设可持续、公正和繁荣的未来。”

在此次会议上，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，IMF预测2023年的全球经济增长率为2.7%，但实际增长率有25%的概率会低于2%。2023年，预计全球至少三分之一的国家将陷入经济衰退。她呼吁政府通过财政政策支持困难家庭、加强社会保障体系建设，刺激消费、推动经济增长，认为适时调整疫情防控政策以减轻其对经济的影响将是保障及平衡经济复苏的关键。格奥尔基耶娃表示广州是共同讨论“共生与重构”主题最合适的地方。在贸易和投资的推动下，广州市及大湾区很早就开始与世界共生共存。区域经济的发展与世界紧密联系，给千百万人带去了财富。她对中国近期出台的稳定房地产行业的相关政策表示支持，同时也欢迎中国采取更多措施进一步保障金融稳定。

国际金融论坛（IFF）大会主席周小川在致辞中表示，不久前闭幕的中国共产党的二十大强调，“坚定不移扩大开放”，“推进高水平对外开放”，“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”，再一次向世界阐明了“中国开放的大门只会越开越大”的决心和“不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济”的愿望。他表示，IFF将立足南沙、协同港澳、面向世界，进一步发挥好国际对话交流平台的作用。

广州市市长郭永航表示，广州是中国国家中心城市、综合性门户城市、国际商贸中心和综合交通枢纽，是粤港澳大湾区核心引擎，正在扎实推动共建粤港澳大湾区国际金融枢纽，现代金融服务体系日益完善，金融业生态不断优化。下一步广州将全面贯彻中共二十大精神，持续深化改革扩大开放，加快设立大湾区国际商业银行，高水平建设广州期货交易所、大湾区跨境理财和资管中心，开展跨境贸易投资、气候投融资、数字人民币、区块链创新应用金融科技领域试点，更好服务实体经济发展。（来源：经济日报新闻客户端）

(责编：崔元苑、李源)

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