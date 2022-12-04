古特雷斯呼吁：到2030年对可再生能源投资增两倍
2022年12月04日11:04 | 来源：中国新闻网
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原标题：古特雷斯呼吁：到2030年对可再生能源投资增两倍
联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在12月2日国际金融论坛(IFF)2022全球年会开幕仪式上，呼吁出台可持续发展目标一揽子刺激方案，向全球南方国家提供充足流动性，包括由多边开发银行增加供资，以及更广泛地重新分配特别提款权，确保向陷入困境的中等收入国家提供优惠融资。公共和私人投资者必须逐步淘汰化石燃料，到2030年对可再生能源的投资增加两倍，达到每年4万亿美元。(夏宾 张何缘）
(责编：崔元苑、李源)
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