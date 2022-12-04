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解振华：一些发达国家应对气候变化行动有所回摆 希望这只是权宜之计

2022年12月04日11:05 | 来源：中国新闻网
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原标题：解振华：一些发达国家应对气候变化行动有所回摆 希望这只是权宜之计

中国气候变化事务特使解振华12月2日在国际金融论坛(IFF)2022全球年会上指出，当前一些发达国家受到俄乌局势、能源危机的影响，应对气候变化的政策和行动有所回摆，煤炭等化石能源消费和碳排放有所增加。“我们希望这只是应对眼前困难的权宜之计。”

解振华说，《巴黎协定》和《2030年联合国可持续发展议程》确定的全球绿色低碳转型创新的大趋势不可逆转。世界已经迎来以绿色低碳为特征的新一轮产业革命和技术变革，希望各主要国家不要因眼前的困难而改变，请继续坚持绿色低碳转型创新的目标和方向，履行各自的责任和义务，增进政治互信，为国际合作营造良好的外交环境和开放的贸易金融秩序。

解振华说，中国始终坚持积极应对气候变化的战略定力，采取了强有力的行动，努力实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。中国还宣布不再新建境外煤电项目。中国成立了碳达峰、碳中和领导机构，已经形成碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，积极推进低碳发展和绿色转型。

解振华表示，中国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，这是中共中央通过深思熟虑做出的重大战略决策，彰显了中国推动绿色低碳可持续发展，促进人与自然和谐共生的坚定决心，也表明中国不论面临多大困难，都将继续坚定采取行动，实现应对气候变化与碳达峰、碳中和的目标。

解振华表示，中国为《巴黎协定》的达成、签署、生效、实施做出了历史性的贡献，并在全球气候治理面临曲折和困难的关键时刻，呼吁各方共同坚守《巴黎协定》，不能轻言放弃。这为国际社会合作应对气候变化提振了信心，注入了强劲动力。中方将继续与国际社会其他各方一道，加强对话交流和务实合作，推动应对气候变化多边进程持续取得积极进展，构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，为加速全球绿色低碳转型创新、保护人类共同的家园做出积极的贡献。（阮煜琳 夏宾）

(责编：崔元苑、李源)
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