原标题：保尔森：气候变化和生物多样性危机相互影响形成了恶性循环

“尽管生物多样性危机和气候变化相互关联，但前者更令人担忧。一旦错综复杂的大自然系统失去平衡，我们将面临许多未知的危机。”美国前财政部长、保尔森基金会主席亨利·保尔森2日在国际金融论坛(IFF)2022全球年会上指出。

保尔森认为，气候变化和生物多样性的危机相互影响，形成了恶性循环。气候变化正在加速，并加剧了生物多样性危机，在这一恶性循环中，生物多样性的丧失也加剧了气候变化危机。

“我们没有技术手段恢复已经灭绝的物种，也没有成本低廉的人工系统可以替代自然生态系统。”保尔森说，归根结底，事先避免环境破坏比事后修复更具成本效益。改进基础设施规划，纳入生物多样性相关风险管理至关重要，这样可以减轻对生物多样性的损害。同时，还应进一步披露融资和贷款决策对环境造成的影响。

他说，大自然是生活中许多美好事物的来源，包括美、灵感、创新和求知欲等，一个健康的地球有利于商业的发展。在自然保护的问题上，各方已开始产生紧迫感，对绿色和可持续金融领域的兴趣迅速增长，并再次认识到各方共同努力可以改变世界。

保尔森说，简而言之，应对这些全球性风险并制定相应国际性解决方案的需求日渐强烈。保护自然能带来明确的经济、健康和气候效益。同样，保护自然也是为了大自然本身。（阮煜琳 夏宾）

(责编：崔元苑、李源)

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