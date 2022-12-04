原标题：面对气候变化，坚持多边主义、搁置争议携手合作是唯一选择

2022年全球疫情跌宕反复，地缘冲突持续不断，导致通胀高企、能源危机、粮食安全风险加剧、全球经济增速放缓，旧世界秩序正在逐步解体，新全球秩序前路迷茫。面对前所未有的不确定性和严峻挑战，如何在逆全球化中重塑未来全球战略，实现可持续发展目标？如何在世界大变局中重构新的全球竞争、变革与合作？12月2日，国际金融论坛(IFF) 2022年全球年会在广州开幕，开幕大会上各国政要、金融领袖、商界大咖、专家学者齐聚一堂，围绕“世界大变局：共生与重构”的主题展开深入交流，探讨新形势下的全球治理与发展路径，为当下人类所面临的共同挑战出谋划策。

以国际合作破解共同难题，已经成为各方广泛共识。中国气候变化事务特使解振华在开幕演讲中表示，当前一系列全球性挑战，需要国际社会坚持多边主义，加强国际交流与合作，共同营造有利于可持续发展的政策环境，培育全球发展的新动能。以绿色低碳为抓手，加速转型和创新，实现经济、社会、安全、能源、粮食、健康、环境、气候等多领域协同发展，对于有效应对多重挑战显得格外重要。

在当前世界面临的诸多危机与挑战中，气候变化已经从未来的挑战变成眼前的危机，而且日益严峻和紧迫，“在全球气候变化挑战面前，没有一个国家能够置身事外，独善其身。坚持多边主义、合作共赢是唯一的选择。”解振华指出，世界已经迎来以绿色低碳为特征的新一轮产业革命和技术变革，希望各主要国家继续坚持绿色低碳转型创新的目标和方向，履行各自的责任和义务，增进政治互信，为国际合作营造良好的外交环境和开放的贸易金融秩序。而中国不论面临多大困难，都将继续坚定采取行动，实现应对气候变化与碳达峰、碳中和的目标。

国际金融论坛(IFF)理事、法国宪法委员会主席、法国前总理洛朗·法比尤斯同样在演讲中聚焦气候变化和强调国际合作，他认为气候变化需要全球社会共同作出回应。在2009年召开的COP15大会上，发达国家承诺在2020年前每年向发展中国家提供1000亿美元气候变化援助资金，即便这样的承诺加在一起也仅占全球GDP的0.1%，和实际需求相比只是沧海一粟。

他因此呼吁，在紧张的国际形势下搁置分歧，对国际融资体系进行改革，帮助发展中国家应对减排。同时，在全球减少二氧化碳排放方面，拿出真正具有一锤定音的决策，不光要有长期减排的承诺，还要有短期可验证的目标和评估方式。

菲律宾前总统阿罗约认为，本届大会的召开正处于国际金融转折点之际，如果大国和经济阵营开展对抗，将深刻影响到全球贸易、金融和投资的运营。在数字货币加速崛起和使用的背景下，为了保护全球供应链免遭破坏，整个金融界也必须提供不同类型的货币机制，从而能够给重要行业的企业以资金支持，以免其因为战争、制裁、疫情和其他颠覆性的因素受到影响。

国际金融论坛(IFF)理事、丝路国际联盟（SRIA）联合主席、新西兰前总理珍妮·希普利认为，为了应对疫情等严峻挑战，许多国家不得不采取大规模的财政刺激措施来提振经济，这使得国际金融环境面临着前所未有的挑战，显著的通胀正在发生，从而加剧了贫困和不平等。“我希望本届年会不光讨论地缘政治和发展机遇，同时也要找到一些推手和杠杆，设计一个新的框架，深度理解我们要打造怎样的未来，帮助我们来克服方方面面的共同挑战。”

标准人寿安本集团主席、英国政府“一带一路”前特使范智廉爵士提醒人们，尽管2022年一些短期的经济政治事件影响重大，但从历史角度上来讲，生存危机是更大的挑战，应对气候变化的科学研究和实际工作、重新配置供应链，确保能源和粮食供应，都需要大量的资金支持。政府需要考虑到国际联盟、多边主义、国家和私营企业之间的关系，以及如何支持那些能力不足的国家，“全球合作能够帮助我们更好地解决共同的风险，这需要同频共振的转型”。

汇丰集团董事长杜嘉祺强调，不管国际形势如何变化，确保开放的投融资渠道会让所有各方都受益。“中国仍然是世界制造中心，中国也是制造业产成品最大的消费国之一，欧美的制造企业和高技术企业越来越多的利润来自于在中国市场的销售，而且他们在亚洲的供应链中心也变得越来越重要。这种关系绝不仅仅限于汽车和手机的生产，也包括金融服务。”

伦敦证券交易所集团首席执行官大卫·施维默表示，可持续发展问题仍然是全球投资者关注的重点，每个国家、政府和企业都必须思考如何应对气候变化问题。在这方面中国已经作出了表率，中国在全球绿色经济的份额高达12%，位居全球第二，中国在帮助投资者实现全球可持续发展目标方面发挥着关键作用，在绿色金融领域也展现出强大的发展潜力。

国际金融论坛（IFF）是非营利、非官方的独立国际组织，2003年10月由中国、美国、欧盟等G20国家、新兴经济体，以及联合国、世界银行、国际货币基金组织等相关国际组织领导人共同发起成立，是全球金融领域高级别常设对话机制和多边合作机构，被誉为全球金融领域的“F20（Finance 20）”。本次年会期间，IFF还将发布《IFF2022年全球金融与发展报告》，并颁发第三届IFF全球绿色金融奖。（杜军玲）

(责编：崔元苑、李源)

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