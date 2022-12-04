当新冠肺炎疫情和地缘政治冲突所导致的经济放缓、能源危机、食品安全等一系列重大挑战来袭，全世界尤其是发展中国家将采取何种对策与行动应对？3日晚，在国际金融论坛（IFF）2022全球年会的IFF夜话环节，IFF理事、土耳其前副总理迈赫迈特·希姆谢克，乔治城大学国际发展实践教授、世界银行发展经济学研究部前高级局长尚塔·德瓦拉扬，摩根大通新兴市场经济研究负责人贾汉吉尔·阿齐兹，IFF副理事长兼全球中心主任、国际货币基金组织原秘书长林建海等相关国家和国际组织政要、财经领袖及专家学者展开了热烈的讨论。

当今世界，新冠疫情、气候变化、俄乌冲突，以及供应链的中断与全球通胀，给发展中国家带去沉重负担。这些挑战所带来的尖锐后果，首当其冲的就是发展中国家贫穷人口的快速增长，来自世界银行的最新数据显示，目前全球的十分之一人口已陷入了极端贫困。IFF理事、土耳其前副总理迈赫迈特·希姆谢克对此甚为担忧，他呼吁关注发展中国家那些最脆弱的群体，给他们提供援助，避免财政政策的过分扩张，同时维持稳健的货币政策，以避免发展中国家出现长期的通货膨胀。

迈赫迈特·希姆谢克还鼓励发展中国家大力发展清洁能源，这不仅因为清洁能源能够促进高质量就业，推动整体发展，也能让世界避免遭受气候变化带来的更大影响。

摩根大通新兴市场经济研究负责人贾汉吉尔·阿齐兹基本持相同观点，他同样认为对发展中国家而言，当前最大的任务就是控制好通胀。他提醒新兴经济体规划好国内政策，不要再重复过去的做法，为应对极端的全球冲击提供缓冲。

IFF的副理事长兼全球中心主任、国际货币基金组织原秘书长林建海认为，发展中国家的短期挑战大致分为四类，首先是较低的全球增长率，其次是高负债，这就是俗称的“一高一低”，第三是高能源价格和高粮食价格，第四个则是粮食短缺和能源短缺，“在我看来，这四个问题非常紧迫，必须加紧努力解决，包括世行和国际货币基金组织以及开发银行等国际机构都应该积极参与”。

不过，所谓危与机并存，从长期来看，林建海觉得新兴经济体仍然面临着机遇，比如说数字经济就是一个非常有前景的亮点，像数字货币、数字经济这些领域蕴涵着巨大潜力，可以很好地加以利用从而大幅推动经济的增长。此外，加大在环保领域的投入，因为这将催生出全新的工业市场、全新的就业市场、全新的培训需求，对于年轻人来说至关重要。当然，林建海也认为，不能忽视新冠疫情给新兴经济体国家带来的有关医疗领域的投资。

当前，发展中国家正在面临着严峻考验，人们在谈论地缘政治冲突所带来的风险与挑战的同时，中美关系的未来走向也甚是牵动人心，中美两大经济体的政策外溢效应对发展中国家是利是弊？

对此，林建海表示，中美都是重要的经济体，对于全球都影响深远。未来，中美之间在某些领域肯定存在竞争，但同时也会有合作。中美都无法在不合作的前提下独自实现快速增长。“当然，我们需要确认哪些领域有益于合作，一旦确认了可以协作的领域，我们就可以集中精力去发展”，林建海说。

挑战面前，国际金融机构将如何为发展中国家抵御冲击提供帮助？林建海认为有两点亟待加强，首先是治理结构，要让新兴国家经济体在国际体系中拥有更大的影响力；其次对于世界银行和国际货币基金组织的成员国或会员国而言，更要保护好上述国际组织在金融上的优势，从而促使它们发挥积极、正面的作用。

迈赫迈特·希姆谢克则认为，应该持续对国际货币基金组织、世界银行以及其他国际金融机构的治理与改革，同时要让新兴国家和发展中国家发出更多的声音，使它们更好地融入世界经济。对于发展中国家未来的增长，应该避免第二次冷战，合作与协作是未来的关键，新兴国家与发展中国家应该从过去的经验和教训中，从危机里学习改革，因为改革不仅可以提高产能，还可以提升竞争力，激发创新，从而弥合它们与发达国家之间的差距。

（来源：国际金融论坛（IFF））

(责编：崔元苑、李源)

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