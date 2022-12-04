12月3日晚，第三届“IFF全球绿色金融奖”颁奖典礼在国际金融论坛（IFF）2022全球年会期间隆重举行。

荣获第三届“IFF全球绿色金融奖”的机构包括伦敦证券交易所集团、中国建设银行、法国兴业银行、瑞银集团、普华永道等全球知名企业，也包括中国节能环保集团、上海联合产权交易所、隆基绿能等在中国推动实现“双碳”目标过程中扮演重要角色的机构和企业。

地球是我们唯一的家园，我们必须保护其有限的资源。不可持续的消费和生产正在不断加剧气候变化、自然退化和生物多样性丧失，以及污染和废弃物危机。所有这些问题交织叠加，严重危及地球的未来。自然资源是大多数商品、服务和设施的基础，是支撑经济的根基。然而，线性的“取用—制造—弃置”模式在推动全球经济发展的同时，也消耗了大量的自然资源。 大自然已进入“紧急模式”，留给我们的时间已经所剩无几。

在给此次国际金融论坛（IFF）2022全球年会的致辞中，联合国秘书长古特雷斯说，“全世界防止气候灾难的窗口正在迅速关闭，实现可持续发展目标的机会正在溜走，因此，需要推动前所未有的全球投资势头，促进企业将自身的业务模式与《2030年可持续发展议程》和气候目标保持完全一致”。

“IFF全球绿色金融奖”是国际金融论坛（IFF）于2020年发起设立的，评审委员会由国内外25位具有全球影响力和权威性的重要财经领袖和金融界、环境界精英组成，旨在对全球绿色金融领域，尤其是气候投融资和生物多样性金融领域做出突出成绩的机构以及创新性解决方案，进行表彰和奖励，以此促进全球气候治理和可持续发展进程。该奖项的设立受到联合国及多个国际组织的高度评价。在前两届成功举办的基础上，第三届“IFF全球绿色金融奖”设立了年度奖10名、创新奖10名。

在此次颁奖典礼上，第三届“IFF全球绿色金融奖”评委会主席、国际金融论坛（IFF）联合主席、联合国大会理事会主席、韩国前总理韩升洙在致辞中表示， 在埃及沙姆沙伊赫举行的COP27未能取得较大成果，气候变化谈判未能达成实现温控目标的减缓行动共识，但COP27向前迈出了重要一步，原则上同意支持发展中国家过去30年来提出的“损失与损害”强烈诉求，明年的缔约方会议将讨论如何设立相关基金。“因此，我们必须努力创新，刺激社会资本流向绿色和气候项目，实现安全、可持续的未来。这也是三年前国际金融论坛（IFF）设立全球绿色金融奖创新奖的主要原因。”韩升洙说。

第三届“IFF全球绿色金融奖”评委会联合主席、IFF可持续发展理事会主席、新西兰前总理珍妮?希普利认为，诸多申请企业不仅是在中国，而是全球展现出的创新力、领导力、自律及专注性，对国际市场有着深远的影响。

第三届“IFF全球绿色金融奖”评委会联合主席、联合国前副秘书长、联合国环境规划署前执行主任埃里克?索尔海姆殷切寄语所有获奖机构和项目，“希望你们继续这段旅程，在未来能够做得更多更好。人类社会就是靠不懈的努力发展到今天的，期望在未来几年或几十年会有更多更好的成就。”

获奖机构之一伦敦证券交易所集团首席执行官大卫·施维默表示，全球资产每年分配给绿色和可持续金融领域的部分逐年增加，投资者们对于跟气候话题相关的切实可行的金融信息的需求也持续提高，“因此，我们赞赏IFF在促进可持续金融对话上做出的努力，为荣膺这一殊荣倍感自豪，表明伦交所集团向全球客户提供的可持续产品和服务得到了认可。”

（来源：国际金融论坛（IFF））

(责编：崔元苑、李源)

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