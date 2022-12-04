12月2日，以“世界大变局：共生与重构”为主题的国际金融论坛（IFF）2022全球年在广州以线上会议的方式举行。当天下午的圆桌会议聚焦全球金融稳定、挑战与影响，参会的各界嘉宾以深刻洞见与精辟观点，为解决全球通胀，实现金融稳定，开出了各自的“药方”。

短期内不会出现全球经济危机

刚刚发布的《IFF2022 年全球金融与发展报告》显示，受通货膨胀快速上升、发达国家货币政策转向、部分地区新冠肺炎疫情反复、俄乌冲突、以及持续的全球供给侧瓶颈等多重因素冲击，2022年全球经济增长显著放缓。报告认为，2023年通胀压力预计仍将持续，全球金融状况的收紧可能会导致更多的发展中经济体陷入债务困境。

尽管如此，与会嘉宾普遍认为，全球系统性金融风险短期内不会出现。贝莱德集团前董事总经理桑晓霓认为，上一次全球金融危机是因为金融体系过渡发展造成的，而目前影响国际金融稳定的因素则主要是地缘政治的紧张，以及部分国家在货币政策和财政政策上越来越多的保护主义倾向。例如，一旦美联储开始加息，全世界都要承担美联储加息的后果。

华安基金管理有限公司总经理张霄岭表示，2008年全球经济危机还在于传统金融体系的杠杆率过高，影子银行体系在流动性方面漏洞过多，而当前全球金融体系尤其是银行体系的情况良好，尤其是在美国和日本，金融体系总体而言是稳定的。但是，通胀已经成为了实实在在的风险，新兴市场国家过渡依赖于能源进口，部分国家受困于疫情影响，全球供应链出现的问题与逆全球化结合，都可能导致通胀率高居不下。

通胀问题带来风险和挑战

通胀问题因何而起，全球金融体系是否做好了准备，应对可能产生的各种冲击？

国际金融论坛（IFF）副理事长、摩根士丹利全球副主席、意大利前财长多梅尼科·西尼斯卡尔科表示，全球供应链正受到地缘政治因素的破坏，越来越多的区域化发展或封闭区域化发展趋缓，由此带来更多通胀问题。通胀环境或通胀成因各有不同，“药方”自然也不一样。例如美国的通胀是需求侧驱动的通胀，这是此前扩张性政策带来的结果，造成供应侧吃紧，所以美国通过加息能够应对通胀；而欧洲的通胀是供应侧驱动的通胀，比如能源供应受到扰动，所以不能单纯靠加息来解决。因此，各国央行应当做好风险防控，权衡货币政策和金融稳定之间的关系。

贝莱德集团前董事总经理桑晓霓指出，通胀压力的另一个重要来源是采矿、石油等传统能源公司的转型，由于在过去几年当中投资不足，当下出现了明显的通胀压力。财政政策对于金融稳定至关重要，美联储加息的溢出效应正给全球带来挑战。

迈达斯资产管理公司董事长CHANG Soon-Young说，高通胀使得各国企业难以留住人才，还不得不做包括裁员在内的各种调整。通胀压力使得风投和私募机构越来越小心谨慎，由于融资成本上升，寻找新的资金来源成为当务之急。

世界各国可以参考“中国经验”

对于高通胀该如何对症下药，实现金融稳定？国际金融论坛（IFF）副理事长、上海市政协副主席周汉民认为，世界各国可以参考“中国经验”。

2013-2021年，中国对全球经济增长的贡献达到了38.6%，超过美国的20%以上。今年1-9月份，中国的通胀率是2%——为什么中国能够做到高增长和低通胀？周汉民介绍说，这首先得益于农业丰收，其次在于能源价格的稳定，包括石油和天然气、煤炭价格以及绿色能源。通过保持经济增长率、稳定就业供给、推出有效的货币政策，中国成为了一个稳定世界经济的“压舱石”，解决供应链问题和通胀问题的“主力军”。

多位嘉宾在发言中均认为，各国不能只是基于本国利益来制定政策，而应该更多考虑和其他国家进行协调和合作。周汉民表示，在这方面中国同样能够做出表率，目前中国目前国际贸易36%都是与RCEP国家开展的，在此基础之上还计划进一步开放门户，无论是美国或者欧洲，尽可能开展更多的国际贸易，“因为，这样的合作并不是只有利于某些国家，而是有利于整个人类。”

（来源：国际金融论坛（IFF））

(责编：崔元苑、李源)

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