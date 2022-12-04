如何在全球化过程中平衡“安全”与“效率”？3日晚，在国际金融论坛（IFF）2022全球年会的政策对话环节，全球服务贸易联盟理事长、中国贸促会原会长姜增伟，美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦，世界贸易组织（WTO）原副总干事易小准，新加坡国立大学东亚研究所所长、世界银行中国局前局长郝福满教授，德国驻广州总领事鲁彦，以及对外经贸大学原副校长林桂军教授围绕“全球贸易与产业链、供应链重塑”发表各自的真知灼见。与会专家们一致反对各种形式的贸易保护和贸易壁垒，倡导通过谈判与对话，在公认的国际规则下解决争端，开展公平、健康的市场竞争。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，国际力量对比深刻调整，新冠疫情影响深远，全球经济复苏乏力，产业链、供应链全球重构仍在持续，局部冲突和动荡频发，世界进入新的动荡变革期，又一次站在历史的十字路口。与此同时，新一轮科技革命和产业变革深入发展，加快了经济社会数字化发展步伐，信息化、数字化、智能化成为世界经济发展的重要趋势和拉动全球经济增长的积极力量。就这一趋势，全球服务贸易联盟理事长、中国贸促会原会长姜增伟分享了自己的看法。

他指出，全球贸易数字化发展是大势所趋。有关数据显示，2021年，全球47个国家数字经济增加值规模达到38.1万亿美元，同比增长15.6%，占GDP比重为45.0%。数字经济的快速发展有力带动了贸易数字化转型。展望未来，贸易数字化所具有的提升贸易效率、降低贸易成本、拓宽贸易渠道等内在的优势将进一步释放，这些将推动贸易数字化的规模、发展质量得到进一步的提升。

在贸易数字化转型的背景下，产业链、供应链调整仍应坚持全球化方向。姜增伟说，随着贸易数字化转型的稳步推进，全球产业链、供应链遵循各国资源禀赋优势、以市场机制进行布局调整，能够加快产业链、供应链体系的重构步伐，有效增强各国企业的发展韧性、加快世界经济复苏，并给各国民众带来实实在在的福祉和改善，使世界经济朝着全球化方向继续深入地迈进。

他认为，应该以多边合作引领全球贸易数字化发展。首要是坚持在以世贸组织为核心的多边贸易体系框架下，统筹各国与各相关国际组织力量，加强数字贸易等领域的规划磋商，减少贸易数字化转型的制度摩擦成本。其次是推动有关各方携手消除不同国家之间的数字鸿沟，构建“全球化数字基础设施”，提升数字基础设施互联互通的水平，进一步夯实贸易数字化转型的基础。第三是着眼于经济全球化深入发展的需要，加强各国磋商，健全全球经济治理，切实降低和消除贸易数字化转型面临的各种壁垒。

众所周知，近年来多边贸易机制遭受严重冲击，如何改革并且进一步发挥WTO等多边组织在推动全球化过程中的作用成为各方关注的焦点。对此，世界贸易组织（WTO）原副总干事易小准直言，全球暴发的新冠疫情和地缘政治的争斗，进一步推动了去全球化的进程。但是，去全球化对于全球消费者来说，代价十分高昂，在某种程度上，当前全球范围内高起的通货膨胀正是去全球化所带来的成本。因此被地缘政治驱动的去全球化进程，相信在未来也会遇到瓶颈。跨国公司将不得不在价值观贸易、供应链安全和降低生产成本、保持企业竞争力之间寻求平衡。

在谈及备受关注的产业链、供应链重塑问题时，易小准表示，中国早已深度嵌入全球产业链、供应链，与世界经济高度融合，并且在全球贸易和生产体系中发挥着越来越重要的作用。当前，中国已经成为世界中间品贸易第一大国，中国制造业的中间品贸易在全球占比达到20%左右。作为新兴大国，中国同时面临着复杂的安全形势和较大的发展压力，应当理性平衡好安全与开放、发展之间的关系，防止落入泛安全化的陷阱。

他说：“我相信坚持改革开放是中国从贸易保护的逆境突围的关键，路遥知马力，只要中国坚持改革开放不动摇，只要我们能够做到营商环境不断改善，中国经济社会的安全、稳定和低成本、高效率就会使中国牢牢地留在全球供应链之中，我们可以继续与各国开展公平、健康的市场竞争。”

他同时表示，中国坚持走开放、走融合、走经济一体化的道路，坚守多边主义和多边合作，支持WTO的多边贸易体制，是中国对当前全球供应链遭受诸多挑战的一个最好的回应。

对外经贸大学原副校长林桂军教授的发言聚焦于美国对中国高科技技术转让限制，他从美国实行高科技出口限制的历史成因和动机、政策实施特征等方面，阐明了美国此举所造成的的不确定前景，可能会对全球产生巨大的外溢效应。

在谈及美国对华科技围堵将给中国产业升级构成严峻挑战时，林桂军指出，全球价值链总是围绕着中心市场进行布局，从世界范围来说，安全和效率并非一种完全顾此失彼的关系，追求专业化、效率还是主流，并且追求专业化、效率的同时，在某种程度上还能够带来更多的安全。

对于中国专家所倡导的贸易公平、开放对话、多边合作，国外的专家学者又持怎样的观点？美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦反对以安全为借口所进行的贸易保护。他认为，中美贸易投资的好处不言而喻，当前中国正在持续改革开放，应该鼓励两国政府改善经贸关系，开启谈判与对话，现在比任何时候都更加重要。

新加坡国立大学东亚研究所所长、前世界银行中国局局长郝福满教授指出，如今在疫情冲击和地缘政治的影响下，国际贸易确实出现了部分的区域化倾向，短期内可能会给某些国家或地区带来好处，但是从长期来看，它不利于世界贸易的发展。

德国驻广州总领事鲁彦则一再重申，德国反对贸易保护主义和不公平的贸易做法，呼吁更多的多边主义和改进世贸组织。他说，德国和中国对于全球经济的平稳运行有着战略意义，“德国没有兴趣增加贸易保护主义的措施，我们会更加致力于促进开放的市场”。

（来源：国际金融论坛（IFF）官方网站）

(责编：崔元苑、李源)

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