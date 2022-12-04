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国际金融论坛（IFF）2022全球年会举行第14期全球碳定价会议

2022年12月04日17:13 |
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12月3日，以“世界大变局：共生与重构”为主题的国际金融论坛（IFF）2022全球年会举行第14期全球碳定价会议，与会专家以深刻洞见各抒己见，为碳减排和甲烷减排指出了科学的实现路径。

碳减排目标函待国际协调

刚刚结束的COP27仍然是大众关注的热点话题。IFF 副理事长、摩根士丹利全球副主席、意大利前财长多梅尼科·西尼斯卡尔科承认，各国处在不同发展阶段，要跨越鸿沟达成一个全面的协议几乎不可能。但当务之急是在一个更小的层面达成一致，比如欧洲、美国加在一起占了将近50%的排放，这些国家占了世界上排放最大的量，如果他们能够先达成共识，对于世界其他国家会带来重大影响。

多梅尼科·西尼斯卡尔科表示，当前各方既有科技，也有相应的资本，唯一缺失的环节就是协调，需要新的协议来帮助世界设定新的碳减排目标，免遭极端气候事件的侵害。这就是为什么，COP27如此引人关注又让人失望。但多梅尼科·西尼斯卡尔科高兴地看到，美国和中国达成了重要共识，双方也再次确认了中美双方在气候变化方面进行合作的意愿，“我认为这是一个重要成就，一旦中美欧达成了一致，其他问题也就更加容易迎刃而解了。”

多梅尼科·西尼斯卡尔科强调，碳定价是一个重要的、正确的创新性工具，有关国家要尽快达成一个国际协议来推动碳定价，特别是中美欧要更多的采用碳定价，如果中美欧先走一步，这项工作也就做完了一大半。

中国正在稳步推进相关工作，上海环境能源交易所董事长赖晓明表示，中国全国碳市场去年开始正式启动，第一期纳入的是发电行业，总共2162家企业，覆盖的排放规模是45亿吨，是全球覆盖规模最大的一个碳市场。全国碳市场到目前为止总的交易量是2.04亿吨，成交额90.3亿元，第一个履约期履约率达到99.5%。按照计划，这一市场还要纳入其他7个主要的高排放行业，企业超过8000家，覆盖中国排放量60%以上。“作为超大型的碳市场，相关的市场建设工作还要有一个推进的过程，我们还需要有一定的耐心。”

除了国家碳市场ETS以外，中国还有9个地方的碳市场，其中有8个都开展了排放权交易市场，地方试点市场总的来说覆盖了将近30个行业，近3000家企业，覆盖的排放量最高达到14亿吨/年。到目前为止9个区域的碳市场总的成交量是10亿吨，从2013年11月份开始启动交易，到目前整整9年时间总共成交量是10亿吨，配额成交量是5.5亿吨，CCER总成交量为4.49亿吨。按照中国市场整体发展的规划，未来地方试点市场要逐渐向全国市场合并。

提升绿色投资回报意义重大

脱碳需要多种实现路径，法国国家铁路网络公司副首席执行官 Alain Quinet认为，从需求端来看，要改变人们的生活方式、行为方式，比如空运、陆运转为铁路，减少供暖以及空调等等的使用，通过这样的行为改变可以减少15—25%的碳排放。当然，要真正实现排放转型的话，主要还是要依靠技术，产品和工艺流程方面的技术转型，推广清洁氢能这样的新技术。

怎样有效弥补碳排放中的差距，政府应该采取什么样的举措？Alain Quinet指出，脱碳的政策路径中，最重要的是为社会提供公共产品，进行项目基础设施投资以及标准化工作；其次，碳定价应该发挥更重要的作用，也要找到一个更好方法让绿色投资带来更多的回报。再有，绿色投资目前来讲肯定还是有很多风险，需要大家共同承担和防范。

“我们希望有一个共同的碳定价，能够把不同的碳定价机制，碳排放权交易机制在不同市场结合在一起，我们需要更多的企业参与其中，需要在合作方面开展更多的工作。”Alain Quinet 认为，提升绿色投资的回报，才是推进碳定价最好的方法，“（提升回报）不应该归在补贴这一类，绿色投资减少风险有两件事情可以做，先设定一个碳定价的底线，就是一个最低价。再结合能源市场的碳差价控制，如果这个价格比你预期的低，国家就会提供相应的补贴，如果你最后成交价高于原来要卖出的价，政府就会把这个差价拿回来。”

至于技术性的风险，可以依靠提供公共资金、公共担保来解决。而监管方面的风险，则需要长期紧密地衡量，以具有互补性的措施，确保长期的价格稳定，为未来碳定价提供担保和保障，这样能够更好支持私营领域的投资方。Alain Quinet再次强调了国际合作的重要，“国际合作能够让我们应对风险，应对不确定性，这点非常重要。”

甲烷减排备受各方关注

在碳排放之外，甲烷减排正被越来越多人关注，气候和清洁空气联盟（CCAC）高级研究员Dan McDougall提醒人们，甲烷同样是气候变化重要的推手，进入大气层后比二氧化碳影响还要大100倍，目前全球变暖有1/3到1/2都是由甲烷造成的。如果能够把大气层当中甲烷都加以消除的话，就能够立竿见影地对温度、气温产生影响。

Dan McDougall表示，甲烷主要有三大来源，农业占到了35—45%的甲烷排放，30%来自于各种废弃物，接下来是化石能源。和二氧化碳排放不一样的，解决甲烷排放就有现成的解决方案，不需要再等技术创新，比如对于油气行业加强管理，改善它们的设备，减少有意识的排放，这些手段都是现成的。按IEA的分析，大部分阻止甲烷排放的措施不需要产生新增的净成本。

在格拉斯哥举办的COP26大会上，大概有超过250个国家表明要加入全球甲烷承诺倡议。问题在于，目前甲烷减排取得的进展太慢，已经宣布的计划和项目规模不够大，很多企业只有很小的一部分业务被甲烷减排措施覆盖，很多国家还没有采取任何的行动来推动甲烷减排。市场还是由合规来驱动的，而并没有积极主动让企业瞄准零排放或者净零排放的驱动力。Dan McDougall因此建议，可以建立类似甲烷减排俱乐部这样的机制，来聚焦于甲烷最大的生产国，提供足够的能力来快速解决甲烷排放问题。

IFF学术委员、亚洲开发银行前首席气候变化专家吕学都表示，各国国情不一样，在控制、减少甲烷排放的策略方面应该因地制宜。“中国油气排放跟煤矿排放相比，煤矿占88%，油气只占12%，反过来，欧洲油气排放占72%，美国的占76%，煤矿方面的排放很少。无论是政府制定政策，还是企业如何应对，它都需要根据实际情况来做，否则不会有很好的效果。中国在推进甲烷控制方面，应该会按照中国目前甲烷排放的主要特征，比如说煤成气占比大，优先考虑那些排放量比较集中的行业，先易后难，先集中后分散，逐步推广。”

中国油气企业甲烷排控联盟秘书、国家重点油气甲烷实验室副主任薛明表示，中国油气企业已经在实实在在地推进相关工作，“中石油、中石化一共5家公司建立了中国油气企业甲烷排控联盟，在过去一年当中，又有两家企业加入，现在这个联盟已经占到了全国油气生产的90%和大部分在气化设计60%的销售环节，我们这个联盟致力于到2025年把油气行业甲烷强度大幅度下降，这个联盟当中所有的企业必须进一步部署和普及甲烷减排技术。目在我们进一步技术研发当中，我们应当进一步通过金融的手段来支持高性价比的减排技术开发，并且绿色融资和转型融资，以及CCER这样的方式来推动各种排放综合手段的实施。”

（来源：国际金融论坛（IFF）官方网站）

(责编：崔元苑、李源)
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